Altopiano – Undicenne cade in mountain bike e si rompe una gamba

Enego (Vicenza), 5 settembre 2025 – Paura ieri pomeriggio sull’altopiano di Marcesina, dove un undicenne di Fabbrico (Reggio Emilia) è rimasto vittima di un incidente in mountain bike durante un giro ad anello con il padre.

In discesa, il giovane ha perso il controllo della bici a causa di una buca ed è caduto rovinosamente a terra, riportando la frattura di una gamba e diverse escoriazioni. Non essendoci copertura telefonica, il padre ha dovuto allontanarsi per cercare campo e lanciare l’allarme.

Le difficoltà di comunicazione hanno complicato l’intervento: solo dopo vari tentativi è stato possibile geolocalizzare la posizione tramite WhatsApp. Padre e figlio si trovavano infatti lungo una sterrata di esbosco non segnata sulle mappe.

Una squadra del Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni ha raggiunto i due, prestando le prime cure al ragazzo e verificando che l’ambulanza potesse arrivare fino al luogo dell’incidente. Il giovane è stato quindi trasportato in ospedale.

I soccorritori hanno inoltre accompagnato il padre fino all’auto parcheggiata a Marcesina, portando con sé anche le biciclette.