Altopiano – Panda si ribalta: ferito anziano

Attimi di paura questa mattina lungo la SP76 nel comune di Foza, dove un’autovettura, dopo aver sbandato, è finita su un fianco a seguito dell’impatto con un terrapieno.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 89 anni che, sebbene apparentemente illeso, è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco di Asiago, giunti sul posto intorno alle 9, hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e a metterlo in sicurezza, creando poi un varco per consentire l’estrazione del conducente. L’anziano è stato quindi affidato ai sanitari del Suem 118 per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Asiago per i rilievi e la regolazione della viabilità.