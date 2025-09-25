CRONACAPROVINCIA Vicenza
25 Settembre 2025 - 15.14

Altopiano – Panda si ribalta: ferito anziano

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Attimi di paura questa mattina lungo la SP76 nel comune di Foza, dove un’autovettura, dopo aver sbandato, è finita su un fianco a seguito dell’impatto con un terrapieno.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 89 anni che, sebbene apparentemente illeso, è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco di Asiago, giunti sul posto intorno alle 9, hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e a metterlo in sicurezza, creando poi un varco per consentire l’estrazione del conducente. L’anziano è stato quindi affidato ai sanitari del Suem 118 per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Asiago per i rilievi e la regolazione della viabilità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Altopiano - Panda si ribalta: ferito anziano | TViWeb Altopiano - Panda si ribalta: ferito anziano | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy