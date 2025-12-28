CRONACAVICENZA e PROVINCIA
Altopiano – Incendio in abitazione nella notte

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2025, un incendio ha interessato un’abitazione a due piani in Piazza dei Cimbri a Mezzaselva, Roana, sull’Altopiano dei Sette Comuni. Non si registrano feriti né intossicati.

I Vigili del fuoco del comando di Vicenza sono intervenuti dal distaccamento di Asiago, dalla sede centrale di Vicenza e dal distaccamento volontario di Thiene. Dalle 20 circa hanno operato per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza della struttura, concentrandosi sul sottotetto interessato dalle fiamme.

Il massiccio dispiegamento di mezzi e operatori, tra cui 6 automezzi pesanti — comprese entrambe le autoscale di Vicenza, due autobotti e due autopompe serbatoio — e 12 vigili del fuoco, ha permesso di domare l’incendio in circa tre ore, evitando la propagazione agli edifici vicini.

Le cause del rogo sono al momento al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

