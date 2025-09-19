CRONACAPROVINCIA Vicenza
19 Settembre 2025 - 9.22

Altopiano, giovane escursionista con cagnolina bloccato nella gola della Val Frenzela: salvato dal Soccorso alpino

REDAZIONE
Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di giovedì 18 settembre a Gallio, dove un giovane escursionista di 24 anni, residente a Rosolina, è rimasto bloccato nella gola della Val Frenzela durante una camminata con la sua cagnolina.

Il ragazzo, partito dall’abitato di Gallio e diretto verso la Valle dei Mulini e la Madonna del Buso, invece di rientrare lungo la strada ha deciso di scendere lungo l’alveo della valle. A metà percorso, però, si è trovato davanti a salti di roccia che gli hanno impedito di proseguire. Stanco e spaventato, è riuscito a chiedere aiuto ai carabinieri intorno alle 15, fortunatamente trovando campo in un punto solitamente privo di copertura telefonica.

Il Soccorso alpino dell’Altopiano dei Sette Comuni, attivato immediatamente, ha avviato le ricerche dall’alto. Dopo circa due ore di cammino nella gola, i soccorritori hanno individuato il giovane, che era in buone condizioni ma provato dalla disavventura. Dotato di imbrago per affrontare i tratti più scivolosi, è stato accompagnato fino allo sbocco della valle a Valstagna, dove ad attenderlo c’erano i genitori.

La squadra del Soccorso alpino è poi rientrata a Gallio a bordo del proprio fuoristrada.

