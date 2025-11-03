CRONACAPROVINCIA Vicenza
3 Novembre 2025 - 10.45

Altopiano – Con l’auto schianta contro una colonnina del gas e un cancello: miracolato

REDAZIONE
Incidente nella notte a Gallio, in via Generale Prestinari, dove intorno all’1.20 una Suzuki Vitara ibrida è uscita autonomamente di strada, abbattendo una colonnina del gas e un cancello a ridosso di un’abitazione.

Il conducente è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo ed è stato soccorso dal Suem 118, che lo ha trasportato in ospedale prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

La squadra di Asiago è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e il veicolo, tamponando la fuoriuscita di gas dalla colonnina danneggiata. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei Carabinieri.

