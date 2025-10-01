Alto Vicentino – Fermato con hashish, cocaina e un coltello: denunciato 19enne per spaccio
THIENE (VI) – Qualche giorno fa una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino ha fermato nei pressi del parcheggio del cimitero comunale un’autovettura in sosta con il motore acceso e due persone a bordo.
Dall’abitacolo proveniva un forte odore di cannabis: per questo motivo gli agenti hanno deciso di accompagnare i due uomini presso il Comando di via Rasa per ulteriori accertamenti.
Durante le procedure, il passeggero – identificato come D.S., 19enne di Santorso – ha tentato la fuga correndo verso la pubblica via, ma è stato subito inseguito e bloccato dagli agenti. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire:
- 80 grammi di hashish,
- 7 dosi di cocaina, nascoste all’interno degli indumenti intimi,
- un coltello pieghevole tipo “karambit”,
- 1.335 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga, il coltello e il denaro sono stati posti sotto sequestro.