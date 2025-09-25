Alto Vicentino – Due minorenni fermati dalla Polizia Locale: targhe manomesse e fuga pericolosa

SARCEDO/THIENE – Nei giorni scorsi la Polizia Locale Nordest Vicentino ha intensificato i controlli serali sul territorio, con due episodi significativi che hanno visto protagonisti giovanissimi conducenti di ciclomotori.

A Sarcedo, una pattuglia automontata ha fermato un motorino che da subito aveva insospettito gli agenti. Dalle verifiche è emerso che il veicolo non era coperto da assicurazione né revisionato. Inoltre, la targa risultava alterata: due lettere erano state modificate con una sottile striscia di nastro adesivo nero per rendere più difficile l’identificazione. Il conducente, minorenne residente in zona, è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minorenni di Venezia. Per lui una sanzione amministrativa compresa tra 2.046 e 8.186 euro, oltre al sequestro della targa e al fermo del ciclomotore per tre mesi.

Il giorno successivo, a Thiene, la stessa pattuglia ha intercettato un altro ciclomotore, guidato da un giovane senza casco, che aveva inclinato la targa sotto il parafango per renderla illeggibile. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato la fuga a velocità sostenuta, ignorando i segnali acustici e luminosi della Polizia e compiendo numerose infrazioni al codice della strada. La corsa si è conclusa nella zona del “ponte di ferro”, dove i vigili hanno bloccato la carreggiata con l’auto di servizio. Nel tentativo di forzare il posto di blocco, il minorenne ha cercato di investire un agente, che è riuscito a evitarlo e, con prontezza, a fermarlo. Per il giovane è scattata una sanzione di 770 euro e anche in questo caso il ciclomotore è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi.

«Il ripristino dei servizi serali – ha commentato il Comandante del Consorzio – ha dimostrato da subito la propria efficacia. I controlli hanno prodotto risultati concreti, confermando l’importanza di garantire una presenza costante anche nelle ore serali, a tutela della sicurezza e della tranquillità della cittadinanza»