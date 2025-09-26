Alto Vicentino – Controlli dei Carabinieri: segnalati giovani per droga e sanzioni a bar e automobilisti

Thiene, 26 settembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno svolto ieri pomeriggio e sera un servizio straordinario di controllo del territorio, impiegando 20 militari insieme al personale del NAS di Padova e al Nucleo Cinofili di Torreglia (PD).

Le operazioni hanno previsto vigilanza dinamica nelle aree residenziali, controlli in attività commerciali e ispezioni in alcuni parchi pubblici. Durante un controllo al parco “Aldo Moro” di via Dante, con l’ausilio dell’unità cinofila, due diciottenni sono stati trovati in possesso di circa 4 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e i due giovani segnalati alla Prefettura di Vicenza come assuntori secondo l’art. 75 del DPR 309/90.

I Carabinieri del NAS hanno inoltre eseguito ispezioni igienico-sanitarie in due bar, a Monticello Conte Otto e a Costabissara, riscontrando carenze igieniche e contestando ai titolari una sanzione amministrativa di 2.000 euro ciascuno.

Nel corso dei controlli stradali, quattro automobilisti sono stati multati per guida con assicurazione scaduta, mentre un motociclista è stato sanzionato per aver guidato con patente di categoria non idonea.

Le operazioni sono state condotte in piena autonomia dal reparto e, in osservanza del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone coinvolte sarà valutata nelle sedi competenti.