Altavilla Vicentina, appartamento invaso dal fumo: donna salvata dai vigili del fuoco

Intervento salvavita nella serata del 20 marzo a Altavilla Vicentina, dove i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna rimasta intossicata dal fumo all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 22.45, quando alcuni residenti di un condominio hanno segnalato la presenza di fumo proveniente dalle finestre di un appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Vicenza con un’autopompa, un’autoscala e sette operatori. Raggiunto il terrazzo, i soccorritori hanno forzato la porta d’ingresso trovando l’appartamento completamente invaso dal fumo.

Equipaggiati con autorespiratori, i pompieri sono riusciti a individuare la donna, semi incosciente a letto, e a portarla rapidamente all’esterno. Durante le operazioni è stato salvato anche un gatto presente nell’abitazione.

La causa del fumo è stata ricondotta a una pentola dimenticata sul fuoco acceso. La donna è stata presa in carico dal personale del Suem 118 e trasportata all’ospedale San Bortolo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.