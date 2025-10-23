Altavilla, sottopasso di Olmo chiuso per quattro giorni: previsto caos

Da stasera fino alle 5 di lunedì 27 ottobre il sottopasso di Olmo ad Altavilla, che collega la Regionale 11 con Strada del Melaro, resterà completamente chiuso per lavori di posa delle fognature. L’ordinanza, decisa dalla Provincia, riguarda un tratto stradale provinciale e comporterà pesanti disagi per automobilisti e pendolari.

I veicoli provenienti dal centro di Altavilla o dalla provinciale del Melaro dovranno deviare attraverso la zona industriale di Vicenza, raggiungere la rotatoria tra i viali della Scienza e del Lavoro e immettersi nuovamente sulla regionale 11 verso Creazzo e Montecchio. Per Altavilla rimarranno chiusi due dei tre varchi di collegamento diretto tra Melaro e la regionale, aumentando i problemi soprattutto durante le ore di punta.

Il giorno più critico sarà venerdì 24 ottobre, con traffico intenso per scuole, uffici e fabbriche, che riverserà veicoli anche nei comuni vicini come Creazzo e Sovizzo. Secondo l’amministrazione comunale, non sono previste altre chiusure per il sottopasso di via Tabernulae, e la riapertura completa del traffico è attesa solo con il termine dei lavori in via Paganini.