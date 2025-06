Al via la rassegna Teatro in Giardino in biblioteca

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Prende il via venerdì 13 giugno, alle 21, TEATRO IN GIARDINO, la rassegna di teatro amatoriale promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Montecchio Maggiore con FITA Vicenza, e inserita all’interno del cartellone estivo ESTATE D’EVENTI. Gli spettacoli si svolgeranno nel suggestivo scenario all’aperto del Giardino della Biblioteca Civica, in via San Bernardino 12.

Ad aprire il programma sarà la compagnia Gli Incompiuti di Brendola con “La prova generale”, per la regia di Rebecca Zacco. Si tratta di un’irriverente satira sul conformismo borghese, uno spettacolo che mescola sarcasmo a una scrittura intelligente in un alternarsi di comicità e atmosfere da giallo. Il testo, con piglio brioso, prende di mira l’arte tutta italiana dell’arrangiarsi, attraverso le vicende di una famiglia composta da una madre amante del dettaglio, un padre azzoppato che vive nel rimpianto di un appassionato mestiere, un figlio scapestrato ma pieno di fantasia e una vicina impicciona. A movimentare ulteriormente la scena vi sono anche una fidanzata bella ma svampita e una misteriosa donna che porta trambusto nella quasi perfetta organizzazione casalinga.

La rassegna proseguirà il 27 giugno con lo spettacolo “La moglie fantasma” della compagnia Teatro Instabile di Creazzo, per poi tornare l’11 luglio con “Quattro donne e un bastardo” a cura di Nautilus Cantiere Teatrale. L’8 agosto sarà la volta di Teatroinsieme, che proporrà “Le Intellettuali di Molière”, mentre il 22 agosto andrà in scena “Dietro la maschera – Trilogia di un visionario” della compagnia Amici del Teatro Dino Marchesin. L’ultimo appuntamento in calendario è previsto per il 5 settembre con “Nome in codice: Afrodite” portato sul palco da Il Covolo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. L’ingresso è di 5 euro, con biglietti acquistabili al Giardino della Biblioteca il giorno dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.