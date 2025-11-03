Al Castello di Thiene viaggio nel Rinascimento con 1600 candele

Viaggio nel Rinascimento

Il Castello di Thiene si illumina di 1.600 candele per due serate nel cuore del Cinquecento

L’8 e 9 novembre il Castello di Thiene apre le porte a “Viaggio nel Rinascimento”: visite a lume di 1.600 candele con figuranti in abiti d’epoca, tra storia e suggestioni del Cinquecento.

C’è un momento, al calare della sera, in cui il Castello di Thiene torna a respirare come un tempo. Le luci si spengono, il silenzio si fa denso e tremolano soltanto le fiamme di 1.600 candele che ridisegnano le volte, i ritratti, gli stucchi. È in quel chiarore antico che prende vita “Viaggio nel Rinascimento”, un’esperienza sensoriale e visiva che accompagna il pubblico tra le stanze e i segreti del Cinquecento.

Sabato 8 e domenica 9 novembre il Castello apre le sue porte per due serate straordinarie, invitando gli ospiti a un autentico viaggio nel tempo, tra storia, arte e suggestione. I visitatori saranno accolti e accompagnati da figuranti in abiti rinascimentali, che li guideranno attraverso le sale, i corridoi e le logge del palazzo, narrando curiosità e aneddoti legati alla vita quotidiana, alle feste e ai personaggi che un tempo ne animavano gli ambienti.

Le visite, arricchite da rievocazioni e momenti di narrazione, culmineranno in una festa d’altri tempi che si concluderà con un ballo rinascimentale, restituendo l’atmosfera raffinata e vivace delle celebrazioni di corte. Tra costumi, luci tremolanti e racconti, la visita si trasformerà in un’esperienza capace di unire conoscenza ed emozione.

Quando l’ultima candela si spegnerà, resterà nel cuore la sensazione di aver varcato una soglia invisibile: quella che separa il presente da un passato che, per una sera, ha ripreso a vivere tra le mura del Castello.

Autentico gioiello dell’architettura gotico-veneta, il Castello di Thiene rappresenta una delle più straordinarie testimonianze del passaggio dal castello medievale alla villa rinascimentale. Dimora storica e residenza patrizia, oggi è uno dei luoghi simbolo della cultura e dell’ospitalità veneta, aperto al pubblico con visite, eventi e rievocazioni che ne valorizzano la storia e il fascino senza tempo.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Nadia – Atmosfere Events, l’Associazione I Patrizi Veneti e Madda Creazioni, che curano la direzione artistica, l’allestimento scenico e i costumi d’epoca.

Castello di Thiene

Sabato 8 novembre – ore 18.00, 19.15, 20.30, 21.45

Domenica 9 novembre – ore 17.30, 18.45Durata della visita: circa 1 ora

Posti limitati. Prevendita e prenotazioni sul sito ufficiale:

www.castellodithiene.com/it/eventi/viaggio-nel-riascimento

In base alla disponibilità, sarà possibile acquistare il biglietto anche direttamente in loco