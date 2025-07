Al Castello di Romeo la Traviata in forma di concerto – by Arsamanda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Traviata in forma di concerto al Castello di Romeo (sotto: la locandina)

Martedì 15 luglio alle 21.15, nella suggestiva cornice del Castello di Romeo a Montecchio Maggiore, in via Castelli 4 Martiri, l’Associazione Arsamanda propone La Traviata in forma di concerto, spettacolo lirico-teatrale che racconta la vera storia della Signora delle Camelie. Ispirato all’opera di Giuseppe Verdi e al romanzo di Alexandre Dumas figlio, l’appuntamento unisce narrazione e musica dal vivo, con l’esecuzione delle arie e dei duetti più famosi dell’opera. Protagonisti in scena saranno Paola Burato nel ruolo di Violetta, Alessio Zanetti come Alfredo Germont e Pier Zordan interpreterà Giorgio Germont, accompagnati dal Coro Arsamanda, diretto da Paola Burato, e dal Complesso Strumentale di Galzignano Terme, diretto da Franco Buson.

La narrazione sarà affidata ad Antonella Fioraso, che guiderà il pubblico attraverso la trama dell’opera, intervallando i brani con spiegazioni e approfondimenti. La serata sarà presentata da Maurizia Piva Silovich.

Biglietto intero a 15 euro e ridotto a 10 euro. In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato mercoledì 16 luglio alle 21.15, sempre al Castello di Romeo.

Per informazioni:

Associazione Culturale Artistica Arsamanda – Tel. 331 3641071