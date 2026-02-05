BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTIVICENZA e PROVINCIA
5 Febbraio 2026 - 11.50

Agugliaro dice “Basta alla violenza”: in arrivo una serata gratuita di difesa personale

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il Comune di Agugliaro promuove un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza e alla consapevolezza dei cittadini. Giovedì 12 febbraio, alle ore 20:30, il Padiglione Multifunzionale di via Umberto I ospiterà una serata informativa sul corso di difesa personale.

L’evento, organizzato con il supporto della “Self Defence Fighting School”, nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e teorici per affrontare situazioni di potenziale pericolo. L’iniziativa pone un accento particolare sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, come evidenziato dal logo “Basta violenza sulle donne” presente nel materiale informativo.

Dettagli dell’incontro

  • Data e ora: Giovedì 12 febbraio, ore 20:30.
  • Luogo: Padiglione Multifunzionale, via Umberto I, Agugliaro (VI).
  • Costo: La serata è completamente gratuita.
  • Destinatari: L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza.

Informazioni e contatti

Durante la serata verranno illustrati i contenuti del corso e le modalità di partecipazione. Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni in anteprima, sono stati messi a disposizione i seguenti contatti telefonici:

  • 347 827 9806
  • 340 612 3728

Partecipare a incontri di questo tipo rappresenta un passo fondamentale per promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza collettiva all’interno della comunità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Agugliaro dice "Basta alla violenza": in arrivo una serata gratuita di difesa personale | TViWeb Agugliaro dice "Basta alla violenza": in arrivo una serata gratuita di difesa personale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy