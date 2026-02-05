Agugliaro dice “Basta alla violenza”: in arrivo una serata gratuita di difesa personale
Il Comune di Agugliaro promuove un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza e alla consapevolezza dei cittadini. Giovedì 12 febbraio, alle ore 20:30, il Padiglione Multifunzionale di via Umberto I ospiterà una serata informativa sul corso di difesa personale.
L’evento, organizzato con il supporto della “Self Defence Fighting School”, nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e teorici per affrontare situazioni di potenziale pericolo. L’iniziativa pone un accento particolare sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, come evidenziato dal logo “Basta violenza sulle donne” presente nel materiale informativo.
Dettagli dell’incontro
- Data e ora: Giovedì 12 febbraio, ore 20:30.
- Luogo: Padiglione Multifunzionale, via Umberto I, Agugliaro (VI).
- Costo: La serata è completamente gratuita.
- Destinatari: L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza.
Informazioni e contatti
Durante la serata verranno illustrati i contenuti del corso e le modalità di partecipazione. Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni in anteprima, sono stati messi a disposizione i seguenti contatti telefonici:
- 347 827 9806
- 340 612 3728
Partecipare a incontri di questo tipo rappresenta un passo fondamentale per promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza collettiva all’interno della comunità.