17 Novembre 2025 - 14.27

Aggressione ad Altavilla Vicentina: donna ferita al braccio con coltello dal compagno

Altavilla Vicentina – Una donna di origine africana è stata ferita questa mattina durante un episodio di violenza domestica avvenuto all’interno della propria abitazione. Intorno alle 11:40, al culmine di una lite, il compagno avrebbe colpito la vittima con un coltello al braccio. Aveva prima aggredito il figlio maggiore, al quale la madre aveva portato soccorso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, che ha trasferito la donna all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le condizioni della paziente non destano preoccupazione. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione.

