Affido familiare, incontro online lunedì 10 novembre e corso formativo in presenza

Si svolgerà lunedì 10 novembre, dalle 19, l’incontro di informazione online sull’affido familiare, introduttivo al corso formativo. Corso, per diventare affidatari di bambini e ragazzi, che si svolgerà in presenza il 24 novembre e il primo dicembre, dalle 19 alle 20.30 presso la sede della Circoscrizione 5 a Vicenza in via Dei Laghi 97.Gli incontri sono organizzati dal Centro per l’affido e la solidarietà familiare del Distretto Est dell’Ulss 8 Berica, che vede come capofila il Comune di Vicenza.L’affido consiste nell’accoglienza temporanea nella propria famiglia di un minore con la finalità di supportare la famiglia di origine nel superare le proprie difficoltà e ad offrire al minore un ambiente idoneo rispetto alle cure fisiche, educative e affettive di cui necessita. Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie, con o senza figli, sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al bambino o ragazzo affidatario.Per partecipare è necessaria l’iscrizione inviando una mail a: servizioaffidi@comune.vicenza.it.Per informazioni è possibile contattare il Centro per l’affido e la solidarietà familiare: 0444-222548/49