Addio a Kevin Bonaldo, giovane ciclista scomparso dopo un mese di coma

Kevin Bonaldo, 25 anni, ciclista della Padovani Polo Cherry Bank, è morto questa mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo un mese trascorso in coma. Il giovane era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre durante la Piccola Sanremo a Sovizzo, nel tratto finale della corsa.

Soccorso immediatamente dai medici presenti alla gara, Kevin era stato ricoverato in terapia intensiva. Nelle settimane successive aveva mostrato segnali di ripresa che avevano fatto sperare, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate, fino al tragico epilogo.

Originario di Bassano del Grappa e cresciuto a Loria, aveva iniziato la carriera ciclistica giovanissimo con l’Uc Loria, passando poi all’Uc Giorgione e al Veloce Club Bassano. Tra i suoi risultati spiccava il secondo posto nella cronometro a squadre agli allievi del campionato italiano di categoria.

Kevin lascia la mamma Cinzia, il papà Roberto, i fratelli Simone e Antonio e la fidanzata Alice. Il fratello Antonio, anch’egli ciclista, ha voluto ringraziare medici, squadra e amici per il sostegno ricevuto: «Kevin ha lottato fino all’ultimo, e ogni vostro pensiero lo ha accompagnato in questo difficile percorso».