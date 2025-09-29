Ad Asiago lo spettacolo della Transumanza

Ieri l’Altopiano ha rinnovato uno dei suoi riti più antichi e identitari: il passaggio della transumanza, con le mandrie che hanno lasciato i pascoli d’alta quota per raggiungere le stalle di valle. Un momento suggestivo che segna la conclusione della stagione monticatoria e al tempo stesso la continuità di una tradizione profondamente radicata nella cultura e nel paesaggio asiaghese.

“A nome dell’Amministrazione comunale di Asiago – ha dichiarato Nicola Rossi, consigliere delegato per le Malghe – desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a preservare biodiversità, paesaggio e tradizioni del nostro territorio. Un particolare riconoscimento va ai malghesi che, nonostante le difficoltà, hanno saputo mantenere viva la tradizione e i simboli delle malghe”.

Un ringraziamento speciale è stato espresso anche agli agricoltori, protagonisti della cura dei prati e dei pascoli che rendono Asiago e l’intero Altopiano un luogo accogliente e di rara bellezza. “Le sfide per il comparto agricolo e pastorale non mancano – ha concluso Rossi – ma solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e comunità sarà possibile affrontarle e costruire un futuro sostenibile e ricco di opportunità per il nostro Altopiano”.