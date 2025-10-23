BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTIPROVINCIA Vicenza
23 Ottobre 2025 - 11.05

Ad Agugliaro l’uomo a piedi nudi: Tom Perry racconta “Il malessere del benessere”

REDAZIONE
Il Comune di Agugliaro ospiterà venerdì 14 novembre 2025, alle ore 20.30, presso il padiglione multifunzionale, l’incontro con Tom Perry, conosciuto come “l’uomo a piedi nudi”. L’appuntamento, dal titolo “Il malessere del benessere”, offrirà un’occasione di riflessione e di ispirazione attraverso il racconto diretto del protagonista, che condividerà la propria storia e la filosofia di vita che lo ha portato a scalare montagne e vulcani senza l’uso delle scarpe. A moderare la serata sarà Antonio Gregolin.

Chi è Tom Perry

Tom Perry, nome d’arte di Antonio Peretti, è un alpinista, esploratore e divulgatore vicentino noto per le sue imprese estreme compiute rigorosamente a piedi nudi. Dalla scalata dell’Etna e del Kilimanjaro fino alle cime delle Ande e del Nepal, Perry ha trasformato ogni avventura in un messaggio di ritorno alla semplicità e di rispetto per la natura.

Attraverso le sue esperienze, raccontate anche in incontri pubblici e documentari, promuove una filosofia che mette al centro l’essenzialità e la consapevolezza del corpo e della mente. Camminare scalzo, per lui, è un modo per “sentire” il mondo, per riscoprire un contatto diretto con la Terra e ritrovare se stessi lontano dalle illusioni del benessere moderno.

