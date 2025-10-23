Ad Agugliaro l’uomo a piedi nudi: Tom Perry racconta “Il malessere del benessere”

Il Comune di Agugliaro ospiterà venerdì 14 novembre 2025, alle ore 20.30, presso il padiglione multifunzionale, l’incontro con Tom Perry, conosciuto come “l’uomo a piedi nudi”. L’appuntamento, dal titolo “Il malessere del benessere”, offrirà un’occasione di riflessione e di ispirazione attraverso il racconto diretto del protagonista, che condividerà la propria storia e la filosofia di vita che lo ha portato a scalare montagne e vulcani senza l’uso delle scarpe. A moderare la serata sarà Antonio Gregolin.

Chi è Tom Perry

Tom Perry, nome d’arte di Antonio Peretti, è un alpinista, esploratore e divulgatore vicentino noto per le sue imprese estreme compiute rigorosamente a piedi nudi. Dalla scalata dell’Etna e del Kilimanjaro fino alle cime delle Ande e del Nepal, Perry ha trasformato ogni avventura in un messaggio di ritorno alla semplicità e di rispetto per la natura.

Attraverso le sue esperienze, raccontate anche in incontri pubblici e documentari, promuove una filosofia che mette al centro l’essenzialità e la consapevolezza del corpo e della mente. Camminare scalzo, per lui, è un modo per “sentire” il mondo, per riscoprire un contatto diretto con la Terra e ritrovare se stessi lontano dalle illusioni del benessere moderno.