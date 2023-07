Acque del Chiampo: boom per le casette dell’acqua

(sotto: i dati sulla qualità dell’acqua)

Casette dell’Acqua, nel primo semestre 2023 +59% di litri prelevati dai 25 distributori di Acque del Chiampo rispetto allo stesso periodo del 2022

Sono 1.150.079 i litri di liscia e gassata prelevati dalle 25 Casette dell’Acqua di Acque del Chiampo dagli utenti dei 10 Comuni soci nei primi 6 mesi del 2023. Si tratta di un incremento molto significativo rispetto all’anno scorso, pari a +59% rispetto ai 723.086 litri erogati nello stesso periodo del 2022. In proiezione, il 2023 dovrebbe concludersi con il superamento di quota 3 milioni di litri distribuiti (nel 2022 furono 2.000.896 di litri).

“I due milioni di litri distribuiti nel 2022 rappresentano un ottimo risultato di gradimento, superato abbondantemente dai numeri del primi 6 mesi del 2023 che mostrano consumi in forte crescita – commentano il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, e il vice presidente, Guglielmo Dal Ceredo -. L’acqua delle 25 Casette è economica perché costa molto meno dell’acqua in bottiglia in commercio, amica dell’ambiente poiché evita l’utilizzo di plastica usa e getta e e l’emissione di CO2 nell’atmosfera, e super controllata con analisi periodiche pubblicate sia sui display delle Casette che nel sito internet di Acque del Chiampo”.

Nella classifica delle Casette più utilizzate, primeggia il territorio di Arzignano con 9 erogatori ai primi 10 posti. Nel dettaglio, il primato mensile per il 2023 spetta alla Casetta di via del Parco ad Arzignano che a maggio 2023 ha distribuito 21.336 litri (+44% rispetto ai 14.808 del maggio 2022). Al secondo e al terzo posto la Casetta di via Diaz, sempre ad Arzignano, con 20.511 litri prelevati a marzo 2023 (+129% rispetto agli 8.975 litri di marzo 2022) e 20.485 litri a giugno 2023 (+6,59% rispetto ai 19.219 litri di giugno 2022).

Al quarto posto la casetta di piazza Don Milani a Montecchio Maggiore con 19.685 litri erogati a giugno, al quinto via Montecchio a Tezze di Arzignano con 19.591 litri a giugno, al sesto via Diaz Arzignano con 19.557 litri a gennaio, al settimo via del Parco ad Arzignano con 19.544 litri a giugno, all’ottavo via Po ad Arzignano con 18.467 litri a maggio, al nono sempre la casetta di via Po con 18.362 litri a giugno e al decimo via Diaz ad Arzignano con 17.874 litri a febbraio.

Le Casette dell’Acqua sono 6 ad Arzignano (via Diaz, via del Parco, via Lucania, via Po, via Cinto a Restena, via Montecchio a Tezze), 4 a Lonigo (piazza XXV Aprile, viale Vittoria, via Chiesa, via Madonna), 3 a Montecchio Maggiore (piazza Marconi, via Veneto, piazza Don Milani) e a Chiampo (via Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII park, via dei Laghi), 2 a Brendola (via Vivaldi, via Bocca d’Ascesa), a Montorso Vicentino (via IV Novembre, via Cristofari) e ad Altissimo (via Valle-Fiume/Gravoglia, via Roma) e una a San Pietro Mussolino (via Don Cosaro), a Crespadoro (piazza Municipio) e a Nogarole Vicentino (via dello Sport). Il costo dell’acqua è di 5 centesimi al litro ed è gratuita per gli utenti di Acque del Chiampo dei territori dei Comuni di Arzignano e Montecchio Maggiore.