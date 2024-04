Laboratorio di Analisi di Acque del Chiampo: nel 2023 eseguiti 353.000 parametri

Sono stati 353.184 i parametri eseguiti nel corso del 2023 dal laboratorio di analisi di Acque del Chiampo nella sede di via Ferraretta, con un incremento del 15% rispetto ai 306.880 analizzati nel 2022.

Nei primi 3 mesi del 2024 è stata già raggiunta quota 104.224 parametri eseguiti, registrando quindi un trend in ulteriore crescita rispetto al 2023, che rende ipotizzabile a fine anno il superamento del tetto di 400.000 parametri.

“Le attività del laboratorio continuano a crescere, sia in termini quantitativi che qualitativi – commenta il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia – per affrontare sfide sempre più complesse a tutela dell’ambiente e della salute, dalla depurazione all’abbattimento della presenza di Pfas, all’attività quotidiana al servizio di cittadini e aziende. Per Acque del Chiampo è fondamentale avere un laboratorio con tecnologie all’avanguardia e professionisti preparati, tanto da meritare pubblicazioni su importanti riviste scientifiche di settore, perché dalla qualità delle analisi e dalla velocità con cui vengono lavorate dipendono molte decisioni importanti che dobbiamo prendere per garantire servizi di eccellenza”.

Il laboratorio di Acque del Chiampo – in cui lavorano 17 professionisti che, oltre alle analisi legate alle attività del gestore idrico, effettuano molte determinazioni analitiche per aziende private ed enti pubblici – nel 2023 ha anche partecipato a 191 test interlaboratorio (Proficiency Test), di cui 104 su parametri accreditati, riscontrando risultati più che soddisfacenti senza alcuna non conformità.