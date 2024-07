Arzignano – Un Mattarello da record: presentata la stagione 2024/2025 (il programma)

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso: “Siamo pronti a partire con una nuova stagione dopo il grande successo dello scorso anno, con 39 spettacoli, quasi 9 mila spettatori e attori di caratura nazionale che si sono esibiti nel nostro teatro. Anche quest’anno è stata programmata una stagione con grandi nomi e grandi classici, lasciando sempre spazio alle novità e con 9 spettacoli dedicati all’infanzia”

Il PROGRAMMA

La nuova stagione prevede un ricco programma di 20 spettacoli, così suddivisi:

8 spettacoli in abbonamento : Con protagonisti di rilievo della prosa italiana come Lucrezia Lante della Rovere, Alessandro Benvenuti, Paola Minaccioni, Gianluca Ramazzotti e Chiara Francini. Inoltre, il programma include teatro musicale e danza contemporanea con i Kataklò.

: Con protagonisti di rilievo della prosa italiana come Lucrezia Lante della Rovere, Alessandro Benvenuti, Paola Minaccioni, Gianluca Ramazzotti e Chiara Francini. Inoltre, il programma include teatro musicale e danza contemporanea con i Kataklò. 3 spettacoli fuori abbonamento : Tra cui il concerto di Natale dell’Orchestra di Padova e del Veneto e due nuove produzioni dedicate a due illustri figli di Arzignano: Antonio Giuriolo e Fernando Zampiva.

: Tra cui il concerto di Natale dell’Orchestra di Padova e del Veneto e due nuove produzioni dedicate a due illustri figli di Arzignano: Antonio Giuriolo e Fernando Zampiva. 9 spettacoli per le scuole: Dedicati agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, per avvicinare i più giovani al mondo del teatro.

A questi si aggiungono ulteriori venti spettacoli portati in scena dalle scuole di Arzignano per la rassegna “Le scuole in scena”, che coinvolgerà tutti gli istituti scolastici della città e delle frazioni.

Aprirà il calendario Lucrezia Lante della Rovere, protagonista di della commedia Non si fa così; Alessandro Benvenuti porterà sul palco uno dei più amati personaggi di William Shakespeare, Sir John Falstaff; ripercorreremo la storia di Elena Di Porto, la “matta” del ghetto ebraico di Roma ai tempi del rastrellamento nazista con Paola Minaccioni; mentre Gianluca Ramazzotti tingerà il teatro di giallo, portando in scena le indagini del Tenete Colombo, la musica accompagnerà il racconto autobiografico di Chiara Francini, che mescolerà stand up, satira, avanspettacolo, teatro di narrazione. Ripercorreremo la Storia d’Italia con Giancarlo Fares e Sara Valerio, attraverso le sale da ballo, dalle balere alle discoteche, con un’esplosione di energia, colori e poesia tra continui cambi di costume e di atmosfera, mentre a marzo ospiteremo i travolgenti Kataklò che ci inviteranno a danzare e a riscoprire la libertà, la socialità, la felicità, per finire con la commedia di successo mondiale Le prénom. cena tra amici.

Ai titoli in abbonamento se ne aggiungeranno tre fuori abbonamento: torna il classico concerto di Natale con l’Orchestra di Padova e del Veneto e il maestro Antonio Camponogara; la nostra compagnia La Filigrana porterà in scena la storia di Don Luigi Zocca, nello spettacolo Il prete da Sprea dedicato a Fernando Zampiva; Le Falìe di Velo Veronese racconteranno la storia di un amore impossibile tra l’ometo e la sua bella luna. Infine, Alessandro Anderloni scriverà porterà in scena, a ottant’anni dalla sua morte, un ritratto dell’arzignanese Antonio Giuriolo, ripercorrendo la sua storia dalla collina di San Pietro fino alla morte in battaglia a Lizzano di Belvedere.

Informazioni sulla Campagna Abbonamenti

La campagna abbonamenti inizierà lunedì 9 settembre 2024, mentre la vendita dei biglietti singoli partirà lunedì 21 ottobre 2024. È previsto uno sconto dell’80% per gli studenti delle scuole di Arzignano, per incentivare la partecipazione giovanile agli eventi culturali.

Il Teatro Mattarello invita tutti, affezionati spettatori e nuovi abbonati, a vivere insieme un’altra stagione di grandi emozioni e cultura.

“Finalmente si ricomincia!” dichiara l’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso. “La ventiquattresima stagione teatrale è pronta per accogliere nuovamente il nostro affezionato pubblico e aprire le braccia a nuovi abbonati e a nuovi incontri. Il Teatro Mattarello ha chiuso la passata stagione con quasi 9 mila presenze (8.815, con un aumento dell’8%), 16 spettacoli della stagione principale, senza contare i 23 spettacoli del progetto ‘Le scuole in scena’ dove 400 attori protagonisti – i nostri bambini e ragazzi – hanno riempito la sala con la loro allegria contagiosa.”

“Grazie all’investimento del Comune di Arzignano e alla direzione artistica di Alessandro Anderloni,” aggiunge il sindaco Alessia Bevilacqua, “anche quest’anno la stagione teatrale si realizza con una ricca selezione di proposte d’autore, momenti di comicità, di suspense, appuntamenti musicali, e la presenza di protagonisti di rilievo della scena nazionale. Saranno otto gli spettacoli in abbonamento, dove prosa, musica e danza ci accompagneranno da novembre ad aprile in un susseguirsi di emozioni. Inoltre, non mancheranno gli spettacoli fuori abbonamento, con il desiderio di soddisfare pubblici diversi per gusti ed età, e i matinée per le scuole, dall’infanzia alle superiori. Oltre 20 diverse proposte alla città, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e alla fedele collaborazione delle aziende che ci sostengono da moltissimi anni: ora non ci resta che darvi appuntamento a Teatro.”

“La stagione teatrale 2024/2025 si presenta in continuità con il cammino che l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha intrapreso per far sì che il Teatro Mattarello si consolidi come il luogo della cultura e della socialità per la città, per le sue frazioni e per l’intera Valle del Chiampo” – dichiara il direttore artistico Alessandro Anderloni. “Con il nuovo cartellone di spettacoli vogliamo onorare la tradizione e la storia del Teatro e nel contempo guardare all’attualità e aprire al futuro. Lo facciamo con una rosa di titoli scelti tra le migliori proposte di prosa italiane, aprendo alla musica classica e alla danza contemporanea, dando spazio al teatro tradizionale e dialettale. Si amplia la proposta di spettacoli dedicati ai giovanissimi e si rinnova il progetto che porterà sul al Mattarello gli studenti di tutte le scuole di Arzignano, rendendoli per una volta tanto protagonisti sul palcoscenico, oltre che spettatori in sala. Al ricordo di due figli di questa terra, Antonio Giuriolo e Fernando Zampiva, sono dedicate infine due nuove produzioni in calendario, per dire che il Teatro Mattarello è un luogo per Arzignano, in dialogo con Arzignano”.

CALENDARIO

Mercoledì 13 novembre 2024

Lucrezia Lante della Rovere, Arcangelo Iannace

NON SI FA COSÌ

di Audrey Schebat

regia Francesco Zecca

Tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, Francesca impedisce al suo compagno Giulio di compiere l’irreparabile. Durante la notte i due discuteranno sulla loro relazione, per decidere se lasciarsi o amarsi di nuovo, per reinventare il loro destino.

Giovedì 5 dicembre 2024

Alessandro Benvenuti e altri 8 attori e attrici

FALSTAFF A WINDSOR

da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare

adattamento e regia Ugo Chiti

Alessandro Benvenuti interpreta uno dei più grandi e amati personaggi inventati da William Shakespeare: sir John Falstaff. Per volere della Regina Elisabetta, l’eroe e antieroe de Le allegre comari di Windsor “resuscita” nelle vesti di un canagliesco innamorato, gigione e irridente.

Giovedì 12 dicembre 2024

Alessandro Anderloni, Thomas Sinigaglia

GIURIOLO: IL PARTIGIANO CHE CANTAVA SUGLI ALBERI

di Alessandro Anderloni

drammaturgia Bepi de Marzi

Un ritratto di Antonio Giuriolo, a ottant’anni dalla morte, dalla collina di San Pietro di Arzignano, dov’era nato e aveva vissuto, al suo rifiuto di giurare al Fascismo, alla lotta con i suoi “piccoli maestri” fino alla morte in battaglia a Lizzano di Belvedere.

Giovedì 19 dicembre 2024

Orchestra di Padova e del Veneto

CONCERTO DI NATALE

Direttore Marcello Bufalini

pianoforte Antonio Camponogara

soprano Silvia Dalla Benetta

Si rinnova l’appuntamento con il tradizionale concerto sinfonico natalizio insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto e al maestro Antonio Camponogara con un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig Van Beethoven.

Sabato 21 dicembre 2024

Giancarlo Fares, Sara Valerio e altri 10 ballerini e attori

LE BAL. L’ITALIA BALLA DAL 1940 AL 2001

da Le bal del Theatre du Campagnol

regia Giancarlo Fares

Un racconto in musica per ripercorrere, con il ballo, la storia d’Italia, dal 1940 al 2001, sulle note di musiche e canzoni che appartengono alla nostra memoria collettiva, in un crescendo che sboccia e conquista il pubblico, passo dopo passo.

Venerdì 10 gennaio 2025

Le Falìe

L’OMETO E LA LUNA

scritto e diretto da Alessandro Anderloni

Le Falìe di Velo Veronese, il paese che da trent’anni si fa teatro, raccontano la storia di un amore impossibile, quello dell’ometo (il postino) e della sua bella luna. Un affresco popolare dove tra le risate di un dialetto vivo e verace, traspare un velo di sottile malinconia.

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00

Paola Minaccioni, Valerio Guaraldi, Claudio Giusti

ELENA, LA MATTA

drammaturgia Elisabetta Fiorito

regia Giancarlo Nicoletti

Attraverso documenti storici, con emozione e ironia, Paola Minaccioni torna a teatro con una grande prova d’attrice, vestendo i panni di un’antieroina del Novecento: Elena Di Porto, la “matta” del ghetto ebraico di Roma nel tempo del rastrellamento nazista del 1943.

Giovedì 6 febbraio 2025

Gianluca Ramazzotti e altri tre attori

TENENTE COLOMBO. ANALISI DI UN OMICIDIO

di Richard Levinson, William Link

regia Marcello Cotugno

Il giallo teatrale da cui nacque la famosa serie televisiva che ha reso celebre il tenente più amato di sempre: Colombo. L’omicidio “perfetto” del dottor Fleming è smascherato dal trasandato e maldestro tenente, con il suo sagace e ironico investigare.

Sabato 22 febbraio 2025

La Filigrana

IL PRETE DA SPREA

di Alessandro Anderloni

regia Maria Emanuela Perlotto

Sette divertenti episodi per raccontare don Luigi Zocca, il prete da Sprea, e la sua sapienza nel curare con le erbe. Ispirandosi alle ricerche di Fernando Zampiva, la Filigrana porta in scena il ritratto di un uomo che visse in armonia con il creato e aiutò senza chiedere nulla in cambio.

Giovedì 13 marzo 2025

Kataklò. Athletic Dance Theatre

BACK TO DANCE

Coreografie e direzione artistica Giulia Staccioli

Un inno danzato alla vita portato in scena dalla compagnia che ha conquistato il mondo con la sua inconfondibile atleticità. In un tempo oscurato da esperienze soffocanti, i Kataklò ci invitano a danzare e a riscoprire i desideri irrinunciabili di libertà, socialità e felicità.

Mercoledì 2 aprile 2025

Chiara Francini

FORTE E CHIARA

Dall’omonimo libro di Chiara Francini

Regia Alessandro Federico

Una confessione autobiografica trascinante e straripante, la storia di una ragazza di provincia imbevuta di sogni, una riflessione sulla tirannide del denaro e sulla condizione di ogni donna.

musiche di Francesco Leineri, come per incantesimo o magia.

Giovedì 17 aprile 2025, ore 21.00

LE PRÉNOM. CENA TRA AMICI

Di Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière

Regia Antonio Zavatteri

Una sera come tante altre, tra cinque amici quarantenni. Tutto bene finché uno di loro comunica che diventerà padre e che il figlio si chiamerà… La discussione degenera e si scopre che tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi.

Dal 5 al 17 maggio 2025

LE SCUOLE IN SCENA

Le scuole di Arzignano fanno teatro – Quarta edizione

Per la quarta volta consecutiva, il Teatro Mattarello promuove il progetto teatrale che coinvolge tutte le scuole di Arzignano e delle frazioni, organizzando laboratori in cui per un anno si lavora alla creazione degli spettacoli che andranno in scena nelle due settimane più vivaci e colorate della stagione. Più di trecento bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 19 anni e oltre tremila spettatori in sala, saranno i protagonisti di un progetto unico per numero di scuole e di studenti coinvolti che permette di far sperimentare ai giovanissimi il brivido del palcoscenico, contribuisce a creare la nuova generazione di spettatori e attrici e forse di coltivare tra di loro qualche nuovo protagonista futuro delle scene. Una festa di voci, di musica, di storie che va in scena al mattino per gli studenti e alla sera per il pubblico. Non mancate!