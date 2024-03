“Quando l’acqua cambiava colore…50 anni dopo!”: arriva il documentario

L’Associazione Culturale Connessioni Didattiche è lieta di annunciare la prima visione del breve documentario “Quando l’acqua cambiava colore… 50 anni dopo!”

Il reportage dello studio ambientale realizzato dagli studenti dell’Associazione Culturale Connessioni Didattiche, guidati dal professor Bruno Bruna, presidente e docente dell’Associazione, sarà presentato in anteprima nell’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua il prossimo venerdì 22 marzo 2024 alle ore 18:30 presso la Sala Convegni di Acque Del Chiampo Spa,

in Via Ferraretta, 20 Arzignano.

A partire dal lavoro di ricerca, avviato nel 1970 dal professor Bruna e poi proseguito dal professor Antonio Boscardin, per indagare lo stato di degrado in cui versava in quegli anni il fiume Chiampo, il docu-film racconta come gli studenti di Connessioni Didattiche, seguendo le orme dei loro predecessori, siano tornati sulle sponde del fiume per verificarne le attuali condizioni, attestando il netto miglioramento della situazione ambientale nella Vallata del Chiampo.

L’evento, del prossimo 22 marzo, realizzato con il sostegno e la collaborazione della Città di Arzignano e di Acque del Chiampo Spa e patrocinato dal Distretto Veneto della Pelle, mira a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua premiando il lavoro di ricerca svolto dai giovani allievi di Connessioni Didattiche. Prendendo in esame il torrente Chiampo fin dalla sua sorgente, gli studenti ne hanno seguito lo sviluppo sul territorio, documentando, anche attraverso foto e video inediti, il miglioramento delle condizioni ambientali della Vallata del Chiampo e la ricomparsa di flora e fauna acquatica nel fiume Chiampo. Il ritorno alla vita di questo delicato ecosistema fluviale, è stato possibile anche grazie all’impegno di tutti i soggetti del territorio e alla messa in campo di azioni specifiche, tra le quali, in primis, l’installazione dell’impianto di depurazione di Acque del Chiampo e l’adozione di pratiche sostenibili da parte delle industrie locali, i cui sforzi congiunti verso l’innovazione e la circolarità, hanno consentito al fiume di tornare ad essere un habitat florido.

L’evento, gratuito ed aperto al pubblico, terminerà alle ore 19.30 con un drink conclusivo offerto a tutti gli ospiti intervenuti.