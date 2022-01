Abbandona rifiuti: preso e multato

MUn cumulo di rifiuti abbandonato nel giorno dell’Epifania in un tratto di marciapiede lungo viale Stazione ad Alte Ceccato è stato immediatamente individuato dagli uomini della Polizia locale dei Castelli che tengono monitorata la zona con il servizio di prossimità.

Gli agenti, grazie anche alla consultazione delle telecamere di videosorveglianza, alle informazioni raccolte dal vicinato e alle ispezioni nelle abitazioni, hanno trovato in poche ore il responsabile del gesto: si tratta di un montecchiano di origine centrafricana di 61 anni residente nelle immediate vicinanze.

L’uomo si è beccato una sanzione amministrativa di 478 euro e verrà inoltre chiamato a sostenere i costi per il recupero e lo smaltimento del materiale lasciato in piena area pubblica: pezzi di box doccia, suppellettili da bagno in metallo, plastica e materiali vari.

“Va lodata la velocità con cui è stato individuato il responsabile, così come la grande costanza della nostra polizia locale per tutelare il decoro della nostra città. – commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula – È intollerabile che ci siano ancora persone incivili che non hanno alcun rispetto per i beni comuni”.

Ancora in corso verifiche per appurare la regolarità di alcuni soggetti identificati durante il controllo dell’appartamento da dove provenivano i rifiuti abbandonati.