A Villa da Porto di Montorso il Festival del Paranormale

Oltre i sensi”, in Villa Da Porto torna il Festival del Paranormale

Sabato 13 settembre, in Villa Da Porto a Montorso Vicentino, torna il Festival del Paranormale, organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con Ghost Hunter Padova, ilturismokappa e Cantine Vitevis.

Il via alle 11, con l’aperitivo con l’autrice Roberta Cazzola che presenterà il suo libro “La cacciatrice di arcobaleni”. Cazzola da oltre 20 anni pratica lo sciamanesimo, è leader della capanna del sudore e conduttrice della cerimonia del cacao. Modera la giornalista Marialuisa Duso.

La stessa Roberta Cazzola, a partire dalle 14 e per la durata di due ore, condurrà i partecipanti in un viaggio sciamanico, attraverso il suono del tamburo sciamanico. Il costo per questa esperienza è di 35 euro. Info e adesioni: 347 2312587 – fata.roby8@gmail.com – robertacazzola.it

Alle 17.30 Mattia Pagliarulo presenterà il suo libro “Incontri aspettati” (Pathos Edizioni). Dialogherà con l’autore il conduttore televisivo Valerio Merola. L’ingresso è libero.

Alle 20.30, sempre ad ingresso libero, è in programma uno spettacolo multisensoriale tra atmosfere evocative, suoni d’altri tempi e profumi di lusso paranormali, con il mastro profumiere Leonardo Opali e il baritono Daniele Muratori Caputo, CEO & Founder di Spiritica. Al pianoforte il maestro Stefano Seghedoni.

A seguire la conferenza dell’Associazione Culturale Ghost Hunter Padova, che esporrà la propria attività e illustrerà le ricerche svolte in oltre dieci anni di attività.

Chiuderà la manifestazione Paranormal Experience, un’esplorazione guidata nei sotterranei della villa a caccia di presenze invisibili. Il costo è di 10 euro su prenotazione: info e adesioni al 368 7186307.

Tutto il giorno saranno inoltre attive alcune aree tematiche, denominate “La percezione del sottile” “Book Horror” e “Book Fantasma”.

