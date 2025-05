A VICENZA RIAPRE LA SPIAGGETTA: TORNA LA VITA LUNGO IL BACCHIGLIONE – VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Con l’arrivo dell’estate, Vicenza ritrova uno dei suoi luoghi più amati: la Spiagetta torna finalmente a rivivere in riva al Bacchiglione, dopo la forzata chiusura dello scorso anno causata dall’alluvione. Un ritorno molto atteso da residenti e giovani, che ogni anno scelgono questo angolo urbano per rilassarsi, ascoltare musica e vivere la città in modo informale e conviviale.

Il locale rappresenta un presidio di socialità e rigenerazione urbana, in una zona – quella di San Biagio – che sta conoscendo una stagione di grande trasformazione. Proprio qui, infatti, sono in partenza i lavori per la realizzazione del Giardino di San Biagio, un progetto che punta a valorizzare ulteriormente la riva del fiume e restituire spazi verdi fruibili a tutta la cittadinanza.

San Biagio è anche sede del complesso universitario di piazza San Biagio 1, dove oggi ha casa il corso di laurea triennale in Design dello Iuav di Venezia. Una presenza che porta in città centinaia di studenti, contribuendo all’energia e alla vitalità culturale del quartiere.

Intervista al sindaco Giacomo Possamai, di Elisa Santucci