A Vicenza arriva per la prima volta lo Streeat Food Truck Festival

Lo STREEAT® Food Truck Festival, festival dei cibi di strada, arriva per la prima volta a Vicenza, lungo le mura di viale Mazzini a Vicenza da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025, come sempre ad ingresso gratuito.«Siamo felici di dare ospitalità a questo festival nella bella location dell’area verde lungo le mura di viale Mazzini – dichiara l’assessore al commercio Cristina Balbi – dove i vicentini potranno compiere un viaggio tra prelibatezze enogastronomiche provenienti da tutta Italia e non solo».STREEAT® Food Truck Festival è nato nel 2014 come primo festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di qualità su ruote.Per tre giorni STREEAT® Food Truck Festival riempirà il parco delle Mura di viale Mazzini di colori, profumi e sapori provenienti da tutto il Bel Paese, oltre che di birre artigianali italiane e di una selezione musicale di qualità.Gli street food saranno proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.Le cucine saranno attive venerdì dalle 18 all’1, sabato dalle 11 all’1 e domenica dalle 11 a mezzanotte.Parteciperanno alla tappa molti food truck tra cui Lo Scarrozzino, Porcobrado, Trentintrac, Dalila’s Street Bakery, Marchese Cannoli, Awakte Cucina Messicana, Original Greek Eat, Fish Lab, Daje Street Pub, Migliori Olive Ascolane, The Bears Brothers, Ao! Street Food e Cacio’s.La scelta gastronomica prevede anche alternative vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio.Durante la manifestazione si terranno anche attività culturali e di animazione, tra cui workshop su eccellenze gastronomiche, tutte a partecipazione gratuita.Info: streeat@barleyarts.com