“A Spasso con Andrea”: un ciclo di passeggiate filosofiche gratuite per riscoprire Vicenza

Scoprire la città con occhi nuovi, usando il corpo, il movimento e i sensi: A Spasso con Andrea è il ciclo di passeggiate filosofiche estive, rivolto a bambine, bambini (dai 6 anni in su) e famiglie, inserita nella rassegna Stasera UNESCO nell’ambito del progetto culturale estivo Terrestri d’estate de La Piccionaia.

I sei appuntamenti, in programma venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio 2025, con A Spasso con Andrea sono gratuiti e su prenotazione e realizzati con il sostegno della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura; con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza; in collaborazione con AGSM AIM, Comune di S. Vito di Leguzzano, Comune di Colceresa, Biblioteca Civica Bertoliana e Consorzio Vicenza è; con il sostegno del bando “Fabbrichiamo Cultura 2025” dell’Assessorato alla Cultura, turismo e attrattività del Comune di Vicenza e una fitta rete di realtà culturali e sociali del territorio.

Le passeggiate sensoriali e riflessive

A guidare le passeggiate di A Spasso con Andrea sarà Ilaria Rodella de I Ludosofici, la curatrice del progetto che arricchirà il percorso con laboratori creativi e riflessioni filosofiche, stimolando nei partecipanti un’esperienza unica, dove il movimento e l’ascolto diventano strumenti di conoscenza e comprensione del mondo che ci circonda. Ogni passeggiata si collega in modo sensoriale, corporeo e riflessivo alla città di Vicenza, immergendo i partecipanti in un’esperienza che li invita a riscoprire la città da nuove prospettive.

Ogni appuntamento prevede poi la partecipazione di un artista ospite che interagisce con uno spazio urbano, per arricchire la passeggiata di stimoli creativi e nuove interpretazioni.

A occhi chiusi: danzare la città

Un percorso sensoriale dove il corpo diventa strumento di esplorazione della città: venerdì 25 luglio 2025 e domenica 27 luglio 2025 alle 18.00, con gli occhi chiusi i partecipanti potranno affidarsi alla guida della danzatrice Valentina Dal Mas e di Ilaria Rodella de I Ludosofici in un percorso fatto di ascolto, contatto e presenza. Il corpo diventa bussola: attraverso pratiche di movimento che accendono la percezione e aprono la strada alla relazione, spesso bendati, i partecipanti affineranno il tatto, l’equilibrio, l’affidarsi all’altro. Partendo dai Giardini Salvi, entrata Piazzale Mutilato, e arrivando alla Chiesa di Santa Maria Nova, si potrà “vedere” la città attraverso il contatto e il movimento. Ogni passo, ogni sfioramento diventa linguaggio, aprendo la strada alla relazione e alla scoperta di un nuovo modo di abitare lo spazio. Perché a volte, per vedere davvero, basta chiudere gli occhi.

Tracce di libertà: il corpo errante della città

Esplorare la città attraverso il corpo come strumento di movimento libero e lo sguardo rivolto a terra. Venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025 alle 21.30, partendo dal giardino del Teatro Olimpico, con la guida di Ilaria Rodella de I Ludosofici e Alessia Bosa (ceramista), i partecipanti compiranno un viaggio errante, lasciando tracce invisibili con ogni gesto. Attraverso esercizi di movimento e un’interazione con la città, il corpo diventerà anche architettura, memoria e segno. Ogni passo, slancio, attesa verrà tradotto in segno. Un tappetto di mattonelle in ceramica raccoglierà infatti la memoria dei gesti, trasformando la città in pagina e il cammino in scrittura. Perché anche il corpo può farsi architettura, e ogni deviazione può diventare forma.

Ad ascoltare il tempo

Un viaggio immersivo attraverso i suoni di Vicenza, ascoltando invece che guardando. Con l’aiuto del musicista Andrea Santini e Ilaria Rodella de I Ludosofici, sabato 26 e domenica 27 luglio 2025 alle 9.30, i partecipanti si muoveranno per la città registrando i suoni del presente, quelli sfuggenti di cui spesso non si tiene conto. Nel silenzio di un teatro sonoro, poi, i suoni del presente incontreranno quelli del passato, in un risveglio della memoria acustica della città. Ogni vicolo, ogni piazza avrà la sua eco, facendo rivivere le tracce sonore dimenticate. Un’occasione unica per scoprire come la città stessa parli attraverso il suono e il ricordo. Perché ascoltare è un modo di ricordare, e ogni città, in fondo, è fatta di memorie che si sentono prima ancora di vedersi.

