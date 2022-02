A Sovizzo la Seconda Domenica Ecologica 2022

Arriva a Sovizzo il secondo appuntamento domenicale dedicato al risparmio energetico. Domenica 20 febbraio 2022 si terrà la Seconda Domenica Ecologica, all’interno del calendario di eventi di sensibilizzazione promossi dall’assessorato all’ambiente del Comune di Vicenza in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Sovizzo, Creazzo, Gambugliano e Monteviale.

L’appuntamento si svolgerà all’interno del Comune di Gambugliano alle ore 18.30, nel Campo Sagra di Monte San Lorenzo in via Rudella, in occasione dell’iniziativa “Mi illumino di Meno”, giornata

del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Durante l’evento, a cura del Gruppo “Desidera – Le Stelle di San Lorenzo” di Gambugliano e del Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle di Montecchio Maggiore, si inviteranno i partecipanti a volgere

il proprio sguardo verso l’alto per osservare le stelle, offrendo un momento di riflessione condiviso sull’inquinamento luminoso. In occasione dell’iniziativa tutte le Amministrazioni aderenti spegneranno l’illuminazione dei rispettivi Municipi.

La Giornata ecologica sarà svolta nel rispetto delle normative sanitarie attualmente vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 ed in caso di maltempo sarà rinviata a

data da destinarsi. La prenotazione obbligatoria è da effettuarsi presso la Biblioteca Comunale di Sovizzo entro venerdì 18 febbraio 2022.