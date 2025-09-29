A Sovizzo in lutto per la scomparsa di Antonio Picco: proclamato il lutto cittadino mercoledì 1 ottobre

29 settembre 2025 – Il Comune di Sovizzo, interpretando il sentimento dell’intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 1 ottobre 2025, in occasione delle esequie di Antonio Picco, tragicamente scomparso a seguito di un infortunio sul lavoro. La cerimonia funebre sarà celebrata alle ore 15.00 presso il campo sagra di Peschiera dei Muzzi (in caso di maltempo è previsto lo spostamento alla chiesa di Montemezzo). In segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e si invitano i cittadini a sospendere ogni iniziativa di carattere festoso. Durante lo svolgimento del rito le attività commerciali saranno inoltre invitate a sospendere l’attività e ad abbassare le serrande in segno di partecipazione.

Il ricordo di una figura impegnata per Sovizzo

Antonio Picco, 49 anni, è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Sovizzo. Già consigliere comunale di minoranza nella giunta Garbin, ha poi sostenuto con convinzione la nascita dell’attuale squadra amministrativa. Sempre vicino ai bisogni concreti del suo territorio, si è distinto per l’impegno nel volontariato e per l’attenzione costante alle tematiche di Peschiera dei Muzzi, dove abitava, e di Montemezzo. Molto conosciuto nel tessuto associativo locale, ha sempre fatto la sua parte mettendo a disposizione la sua generosità e il suo tempo con grande senso civico.

«Antonio ha dedicato tempo, passione ed energie al nostro Comune – sottolinea Matteo Forlin, sindaco di Sovizzo –. Lo ricordiamo come un uomo generoso, impegnato e sempre disponibile, capace di unire le persone con la sua presenza discreta ma costante. La sua perdita lascia un grande vuoto per Sovizzo. Siamo molto vicini alla famiglia, che in questo momento sta affrontando un dolore immenso e a cui vogliamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e solidarietà».

Invito alla cittadinanza

Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare numerosi alla cerimonia di commiato, per rendere omaggio ad Antonio Picco e stringersi attorno alla sua famiglia nel segno della gratitudine e del ricordo condiviso.