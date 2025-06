A PARCO QUERINI ARRIVA LA CAFFETTERIA BOTANICA CON GESTORI DAVVERO SPECIALI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una nuova vita per le ex serre di Parco Querini: 300 metri quadrati di spazio trasformati in una caffetteria botanica che, per la prima volta, porterà all’interno del parco storico un esercizio pubblico fruibile da tutti. Un progetto ambizioso, innovativo e soprattutto inclusivo, che prende forma grazie all’assegnazione dello spazio all’associazione Agendo, da anni attiva nell’inserimento lavorativo di ragazzi con sindrome di Down.

Intervista al sindaco Giacomo Possamai:

“È un passo straordinario per Vicenza. Parco Querini è il cuore verde della città, ma fino ad oggi è sempre mancato un luogo dove fermarsi, bere un caffè, socializzare. E oggi, finalmente, non solo avremo questo spazio, ma sarà anche un presidio di bellezza e inclusione. L’affidamento ad Agendo rappresenta un segnale forte: crediamo in una città che valorizza tutte le sue energie, in cui ogni persona può esprimere il meglio di sé. Questa caffetteria botanica non sarà solo un punto di ristoro, ma un luogo d’incontro, di crescita, di comunità.”

L’apertura della caffetteria è prevista entro i prossimi mesi, e sarà l’occasione per restituire ai vicentini – e non solo – un pezzo prezioso di Parco Querini, con un’anima tutta nuova. I ragazzi di Agendo, affiancati da operatori esperti, avranno la possibilità di mettersi in gioco, imparare un mestiere, accogliere cittadini e turisti con professionalità e calore.

Un modello di inclusione sociale, ambientale e culturale che renderà ancora più speciale uno dei luoghi simbolo di Vicenza. Servizio di Elisa Santucci