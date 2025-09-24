A Noventa torna “Tutti in Piazza”: sport e benessere in centro

NOVENTA VICENTINA – Domenica 28 settembre 2025 il centro di Noventa ospiterà la 17ª edizione di “Tutti in Piazza”, la manifestazione dedicata allo sport, al benessere, all’alimentazione sana e al tempo libero. Un’intera giornata che trasformerà la piazza principale in un grande spazio di incontro, movimento e divertimento.

Il programma prevede dimostrazioni sportive, attività interattive, incontri con associazioni e realtà del territorio, un mercato di prodotti biologici e locali, oltre a spazi dedicati ad artigiani creativi e specialisti del benessere.

Non mancheranno gli appuntamenti per famiglie e bambini, come “Il Miglio del Futuro”, biciclettata e triciclettata per genitori e figli, e “Il Miglio Rosa”, camminata benefica. Spazio anche alla cultura con la passeggiata “Sulle orme della Contessa Maddalena Brazzoduro” e agli animali con la 9ª edizione della Festa del Cane.

Un’iniziativa che, come ogni anno, coinvolge la Pro Loco e numerose associazioni del territorio.

Il sindaco Mattia Veronese sottolinea: «Tutti in Piazza è molto più di un evento: è un’occasione per riscoprire il valore dello sport, del benessere e della socialità. Ringrazio la Pro Loco e tutte le associazioni che con impegno e passione rendono possibile questa grande festa, capace di unire generazioni e comunità».

Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook della Pro Loco di Noventa Vicentina.