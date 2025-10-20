CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
20 Ottobre 2025 - 10.58

A Montebello parte una raccolta fondi per l’azienda vitivinicola danneggiata da un incendio: ‘Aiutiamo Nicola a rialzarsi’

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sono già iniziati i lavori di demolizione dei locali dell’azienda vitivinicola di Nicola Menti, a Montebello Vicentino, gravemente danneggiata da un incendio nei giorni scorsi.

A promuovere una raccolta fondi su GoFundMe è la sorella del titolare, Michela, che in soli due giorni ha già raggiunto 2.700 euro.

“Il tetto ha preso fuoco dai pannelli fotovoltaici ed è bruciato. Il vino è salvo, ma la struttura e alcune attrezzature hanno subito gravi danni”, scrive Michela.

“Decenni di lavoro e sudore rischiano di andare completamente in fumo. Vogliamo aiutare Nicola, la sua famiglia e l’azienda vitivinicola a rialzarsi”, aggiunge.

Chi desidera contribuire può farlo tramite la raccolta fondi al seguente link: GoFundMe – Nicola e la sua azienda vitivinicola che ha preso fuoco.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A Montebello parte una raccolta fondi per l’azienda vitivinicola danneggiata da un incendio: ‘Aiutiamo Nicola a rialzarsi’ | TViWeb A Montebello parte una raccolta fondi per l’azienda vitivinicola danneggiata da un incendio: ‘Aiutiamo Nicola a rialzarsi’ | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy