A Montebello parte una raccolta fondi per l’azienda vitivinicola danneggiata da un incendio: ‘Aiutiamo Nicola a rialzarsi’

Sono già iniziati i lavori di demolizione dei locali dell’azienda vitivinicola di Nicola Menti, a Montebello Vicentino, gravemente danneggiata da un incendio nei giorni scorsi.

A promuovere una raccolta fondi su GoFundMe è la sorella del titolare, Michela, che in soli due giorni ha già raggiunto 2.700 euro.

“Il tetto ha preso fuoco dai pannelli fotovoltaici ed è bruciato. Il vino è salvo, ma la struttura e alcune attrezzature hanno subito gravi danni”, scrive Michela.

“Decenni di lavoro e sudore rischiano di andare completamente in fumo. Vogliamo aiutare Nicola, la sua famiglia e l’azienda vitivinicola a rialzarsi”, aggiunge.

Chi desidera contribuire può farlo tramite la raccolta fondi al seguente link: GoFundMe – Nicola e la sua azienda vitivinicola che ha preso fuoco.