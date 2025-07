A Marostica Incontra il giornalista Andrea Daniele Signorelli

Per la terza edizione della rassegna culturale “Marostica Incontra – La storia, le storie”, l’Associazione Pro Marostica propone sabato 26 luglio, alle ore 18 al Castello Inferiore, l’incontro con il giornalista ed esperto di nuove tecnologie Andrea Daniele Signorelli, autore di Simulacri digitali – Le allucinazioni e gli inganni delle nuove tecnologie (ID).Oggi, più che la tecnologia, è forse la sua narrazione a dare forma al presente e a indirizzare il nostro futuro. Ma è un racconto truccato: le leve del marketing, dello storytelling e della finanza vengono sfruttate per creare un’illusione di avvenire utile a trasformare il reale per scopi politici, economici e speculativi. La Silicon Valley e le nuove tecnologie stanno costruendo un’inedita simulazione della realtà che non è più legata a un fantomatico mondo del virtuale, ma è un nuovo modo di riempire e gestire le nostre vite. Andrea Daniele Signorelli si interroga sugli scenari che stiamo attraversando e su come la loro lettura sia allo stesso tempo creata e distorta dalle tecnologie con cui ci confrontiamo. Parlando di intelligenza artificiale, morte del web, illusioni di immortalità, relazioni robotiche, Simulacri digitali è la mappa di un reale sfuggente al cui centro rimane lo stupore, umano, di un futuro cui è difficile dare un nome.Andrea Daniele Signorelli scrive di innovazione digitale e del suo impatto sulla società. Collabora con Domani,La Repubblica, Wired Italia, Il Tascabile, Esquire Italia e altri. E’ autore del podcast Crash: la chiave per il digitale. Nel 2015 ha pubblicato “Tiratura Illimitata – Dal crowdfunding ai native ads: inchiesta sul giornalismo che cambia” per Mimesis Edizioni. Nel 2017 ha pubblicato “Rivoluzione Artificiale: l’uomo nell’epoca delle macchine intelligenti” per Informant Edizioni. Nel 2021 ha pubblicato “Technosapiens: come l’essere umano si trasforma in macchina” per D Editore.

La rassegna si conclude sabato 30 agosto, con il noto critico letterario Piero Dorfles, con il suo ultimo libro Amblimblè(Manni Editori).

“Marostica Incontra” è promossa da Associazione Pro Marostica con il supporto di BCC Veneta, main sponsor del ricco programma annuale di attività. I contenuti della rassegna sono stati curati da Carla Frigo.

Tutti gli incontri si svolgono al Castello Inferiore alle ore 18.00 e sono ad ingresso libero con prenotazione (fino a esaurimento posti) all’indirizzo info@marosticascacchi.ito al tel. 0424.72127