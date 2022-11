A Cortina tutto pronto per la stagione dello sci­

­­­La Regina delle Dolomiti è pronta a spalancare ufficialmente le porte all’inverno. I primi fiocchi della stagione, che sono iniziati a cadere nella notte, stanno regalando un manto bianco alle maestose cime delle Dolomiti, ma anche alle quote più basse e in paese. Gli impiantisti di Cortina hanno risposto prontamente a questo regalo della natura, che tutti gli sciatori attendevano con impazienza. Intanto la biglietteria centrale di Cortina e lo shop online sono aperti per tutti coloro che vogliono approfittare dei vantaggi della prevendita e degli acquisti online. “La montagna e la neve sono la nostra economia e la nostra risorsa – dichiara Marco Zardini, presidente del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, San Vito, Auronzo, Misurina (Cortina Skiworld) – Cortina è tra le prime località alpine ad essersi confrontata con il fenomeno del turismo invernale legato allo sci: intorno ai concetti di ospitalità e di “montagna da vivere” si sono sviluppate attività economiche ma soprattutto una comunità, la nostra, che anche quest’anno non vede l’ora di iniziare una stagione all’insegna dello sport e dei suoi valori positivi”.

NOVITA’ IN PISTA: TICKET ZONE Per ottenere il proprio skipass in autonomia e velocità, oltre alle casse automatiche (presso la stazione di partenza della Tofana, Cortina Skyline a Son dei Prade, Lagazuoi) da quest’anno sono disponibili le ticket zone (presso Olympia delle Tofane, 5 Torri, Socrepes), punti strategici in cui acquistare e ritirare il proprio biglietto.

DOVE ACQUISTARE LO SKIPASS Acquistando lo skipass online è possibile approfittare di numerosi vantaggi tra cui il 5% di sconto ed evitare le code presso le biglietterie. Grazie all’Hotel Skipass Service si può scegliere e acquistare lo skipass online, pagando con carta di credito senza costi aggiuntivi. La struttura scelta per il soggiorno sarà informata dell’acquisto e farà trovare lo skipass direttamente nella stanza il giorno dell’arrivo. Un’altra possibilità è l’acquisto online dal sito del Dolomiti Superski e ritiro presso le ticket box (presso Ufficio Skipass, impianti Faloria, Rio Gere, San Vito – Tambres, Auronzo alla partenza della seggiovia Taiarezze-Malon). È sufficiente scansionare il QR-Code ricevuto via e-mail avvicinandolo al lettore delle ticket box, stampare e ritirare lo skipass senza costi aggiuntivi. L’ufficio Skipass (Via Marconi 15, Cortina) è aperto alla vendita tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, domenica solo la mattina. (www.skipasscortina.com)