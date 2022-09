A Chiampo un convegno sul volontariato

“Volontariato oggi in difesa della vita e della famiglia” è il seminario di formazione per volontari e simpatizzanti organizzato per sabato 1 ottobre dal Centro Aiuto alla Vita della Valle del Chiampo. L’incontro si terrà alle ore 15.30 presso il teatro parrocchiale di via S. Martino, con il relatore Pino Morandini, vicepresidente nazionale Mpv-Cav. Dopo l’introduzione da parte del presidente Cav della Valle del Chiampo Antonio Boschetto, il saluto del parroco dell’unità pastorale don Vittorio Montagna del sindaco Matteo Macilotti, il dott Morandini relazionerà sul tema del volontariato, oggi. Tutta la cittdianza è invitata: il Cav locale, infatti, è sempre alla ricerca di nuovi volontari. Ingresso libero e gratuito.