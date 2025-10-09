A Castelgomberto una mostra celebra Romano Fossolini, l’autodidatta che trasformò la vita in arte

ROMANO FOSSOLINI. L’UOMO. L’ARTISTA

Mostra antologica di un autodidatta di successo

A Castelgomberto sabato 11 ottobre si apre la mostra “Romano Fossolini. L’uomo. L’artista” con inaugurazione alle 17.30 alla presenza della critica d’arte Marica Rossi, presso Sala La Loggia di Palazzo Barbaran a Castelgomberto. Il tributo a Romano Fossolini, castrobertense dalla nascita avvenuta nel 1928 e fino alla morte nel 2007, parte dall’Associazione Nuovi Orizzonti che, insieme con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelgomberto, ne mette in mostra l’eredità artistica. Grazie al prezioso contributo di Francesca Pastore e Alfredo Masiero Custodio, che possiedono la maggior parte delle opere di Fossolini, in Sala La Loggia ne saranno esposte circa un centinaio provenienti anche da altre collezioni private della Valle dell’Agno. Fossolini era appassionato di arte figurativa e predilesse la pittura per esprimere la sua creatività. Da autodidatta usava di preferenza i colori ad olio e i pastelli concentrando il suo talento sulla rappresentazione dell’ambiente che lo circondava: le contrade del paese, le persone e i luoghi che gli erano più cari. “Un flusso creativo che Fossolini ha metabolizzato nei colori mai violenti della sua tavolozza – analizza Marica Rossi – manifestando il suo slancio vitale nella intensità dei suoi paesaggi, nella variegata plasticità delle nature morte, nei vasti armoniosi orizzonti di panorami pieni di luce”. Dal 1970 al 1972 frequentò il Circolo di Pittura La Soffitta a Vicenza, diretto da Otello De Maria, uno dei protagonisti della pittura vicentina del ‘900. Fra i più importanti momenti espositivi si citano la personale a Valle di Castelgomberto nel 1973, che ha segnato l’inizio della sua manifestazione pubblica, seguita dalle collettive negli anni successivi presso la Galleria Il Salotto di Vicenza o alla chiesa di S. Giacomo sempre a Vicenza. Senza dimenticare le presenze in varie collettive concretizzate a Milano, financo a Parigi e Tokyo. Diversi poi i riconoscimenti e i premi ricevuti in carriera e le recensioni positive ricevute da vari critici, fra i quali Giorgio Falossi, su giornali, riviste e volumi d’art. Fece anche un’intervista su Radio Insieme per “Cronache d’Arte”, dieci anni prima della sua scomparsa. Da ricordare, inoltre, le opere presenti in numerose collezioni pubbliche e private delle quali alcune sono ancora visibili nella chiesa Parrocchiale di S. Cecilia a Valle. La mostra sarà aperta in Sala La Loggia da sabato 11 per tre weekend consecutivi fino a domenica 26 con i seguenti orari: sabati dalle 15.30 alle 19.30; domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso libero.