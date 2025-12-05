A Brendola si accende il Natale

Lunedì 8 dicembre la magica atmosfera “avvolgerà” Piazza Mercato con tanti eventi in collaborazione con le associazioni locali e il sostegno di numerosi sponsor.

Brendola accende anche quest’anno la magia del Natale grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la locale Confcommercio, che potranno contare nuovamente sul supporto di numerosi sponsor.

Anche nel 2025, l’amministrazione comunale, in sinergia con le attività produttive locali, si è impegnata a portare la magia delle festività nelle strade del paese, da quelle del centro fino alle periferie, attraverso l’illuminazione delle vie con l’iniziativa “Accendiamo il Natale a Brendola”.

“In un periodo di congiuntura economica incerta, è fondamentale che la tradizione delle festività natalizie non venga meno. Vogliamo presentare Brendola nel migliore dei modi, partendo proprio dall’illuminazione natalizia”, afferma il Capogruppo di Maggioranza, Monica Frigo con lega alle Attività Produttive. “Quest’anno – continua – oltre alle nuove luminarie, la piazza sarà addobbata con rami di luci nei portici di Piazza Mercato e nuove creazioni a palo sui lampioni. Sarà valorizzata anche la rotatoria all’ingresso del paese, mettendo in risalto sempre le statue dedicate a Santa Bertilla.”

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Bruno Beltrame, esprime un sentito ringraziamento alle aziende e attività commerciali che, anche quest’anno, hanno dimostrato un forte interesse nel contribuire alla realizzazione di questa atmosfera magica, rispondendo con entusiasmo al bando di sponsorizzazione pubblicato dal Comune di Brendola.

“Sull’onda del grande successo delle edizioni precedenti, abbiamo deciso di riproporre l’atmosfera natalizia anche quest’anno,” continua Frigo. “In collaborazione con la Proloco, l’ASD Polisportiva, l’Istituto Comprensivo di Brendola e numerose altre associazioni locali, lunedì 8 dicembre sarà un vero giorno di festa in Piazza Mercato, con l’accensione del grande albero di Natale e tante attività e giochi pensati per grandi e piccini. Un ringraziamento speciale – conclude – anche a tutti coloro che collaborano per rendere il Natale a Brendola un evento attivo e partecipato.”

Con l’impegno di tutti, Brendola si prepara quindi ad accogliere il Natale con calore e solidarietà, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica, fatta di luci, tradizioni e spirito comunitario. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre in Piazza Mercato con un cartellone ricco di proposte. Alle ore 10 aprono i Mercatini di Natale in attesa dell’arrivo dei “Babbi” in Vespa. Nel pomeriggio, alle 15:30, va in scena lo spettacolo “I tre maghi”, mentre alle 17 si accenderà l’Albero e si potranno ascoltare canti natalizi. Alle 17:30, infine, si potrà assistere allo spettacolo “Il Mangiafuoco”.

Queste le attività commerciali e produttive che sostengono l’iniziativa: Agenzia viaggi Balis, Aprimoda, Arredamenti Cenghialta, Blumen, Brena immobiliare, Carpenteria Industriale, Cartoleria 90, D’istinto, Desideri di Maran Daniela, Emi Elettromeccanica Impianti srl, Eurobimbi, Flash Print, Impronta Calzature, La Mela Wellness & Beauty, La Triveneta Cavi, M&M (Manuel Mancin), Magnabosco Elettrodomestici snc, Matex srl, Moda Capelli di Garbuggio Giada, Panificio Castegnaro, Pcm srl, Prix Quality Spa, Sgl srl, Sidertaglio Lamiere srl, Società Servizi Energia srl, Stireria Industriale, Tecnoedile srl, Tecnoforniture Group srl, Viale Market e Gastronomia, Chiarello Gianni (Vini), Welfa snc.