A Brendola parchi gioco comunali riqualificati

L’assessore ai Lavori Pubblici Fabris: “Interessate le aree di San Valentino, San Vito, Santa Bertilla e via Mascagni con l’inserimento di giostrine e la messa in sicurezza degli spazi”.

Parchi gioco di Brendola più accoglienti e rinnovati grazie all’inserimento di nuove giostrine o alla sistemazione delle parti ammalorate di quelle esistenti. Si tratta di interventi di riqualificazione messi in atto dall’Amministrazione Comunale per rendere più attrattivi e accoglienti i luoghi di aggregazione frequentati in particolar modo dalle famiglie con bambini e dai nonni che spesso accompagnano i loro nipotini.

“La riqualificazione dei nostri parchi gioco – afferma il sindaco Bruno Beltrame – consente ai bambini e alle loro famiglie di poterli usufruire al meglio e di divertirsi in tutta sicurezza: sono i giardini della nostra Comunità e svolgono un ruolo importante come luoghi di socializzazione, opportunità di apprendimento e di crescita”.

La spesa complessiva è di circa venti mila euro. Interessate le aree ludico-ricreative di Via Mascagni, San Valentino, via Santa Bertilla e via Dei Platani. L’ammodernamento delle attrezzature di gioco si è completato con alcuni lavori di manutenzione straordinaria.

“Anche se possono sembrare interventi minori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Fabris – per l’Amministrazione comunale sono tra le priorità. Piccoli interventi che erano comunque molto attesi dalle giovani famiglie che frequentano i parchi per trascorrere momenti di relax nel tempo libero e all’aria aperta soprattutto nella stagione estiva”.

Il progetto risponde alla volontà dell’Amministrazione Comunale di prestare particolare attenzione ai parchi ed alle aree verdi destinate al divertimento dei bambini.

“Molta cura è stata riservata alla scelta dei materiali ed alla verifica dei requisiti di sicurezza delle attrezzature ludiche, oltre al posizionamento di pavimentazione smorzacadute sotto le altalene”, sottolinea l’assessore Fabris.

Questi gli interventi eseguiti. Al parco di San Vito è stato aggiunto uno scivolo in alluminio e sostituito il seggiolino dell’altalena; realizzata anche la staccionata di protezione che delimita l’area di gioco. Al parco di San Valentino è stata installata una nuova altalena con due postazioni; rimossa inoltre la recinzione che si era rovinata, lasciando aperta l’area. Nel parco Santa Bertilla sono stati sistemati e riverniciati alcuni giochi, tra i quali il “castello”, con la sostituzione delle parti ammalorate. Nell’area verde di via Mascagni è stato posizionato uno scivolo e sostituito il seggiolino dell’altalena. Seggiolino nuovo infine per l’altalena del parco in via Dei Platani.