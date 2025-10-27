CULTURAEVENTIPROVINCIA Vicenza
27 Ottobre 2025 - 16.39

REDAZIONE
Arzignano inaugura la stagione teatrale: al Mattarello arrivano gli Oblivion con “Tuttorial”

ARZIGNANO (Vicenza) – Si apre mercoledì 5 novembre alle 21.00 la nuova stagione teatrale del Teatro Mattarello con il debutto degli Oblivion e il loro spettacolo “Tuttorial”, diretto da Giorgio Gallione.

Il quintetto comico-musicale composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli porta in scena un’irriverente esplorazione della contemporaneità, tra musica, parodie e ironia. In questo nuovo lavoro, prodotto da Agidi Srl, Galileo Galilei diventa una star di TikTok, Leonardo da Vinci fatica a creare contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea.

Con arrangiamenti virtuosistici, effetti sonori e ritmo da cabaret, gli Oblivion costruiscono un “anti musical” tra avanspettacolo e dj set, dove personaggi di epoche diverse si muovono nel caos del mondo digitale. Tra i protagonisti spuntano anche un Rider infaticabile, un Leone da tastiera e un moderno Alessandro Manzoni alle prese con i “Promessi sposi” versione serie TV.

Biglietti e prezzi:

  • Platea e gradinata centrale: intero € 25, ridotto € 22
  • Gradinata alta: intero € 20, ridotto € 18
  • Speciale under 30: € 12
  • Studenti delle scuole di Arzignano: € 5

Informazioni e prevendite:
Ufficio Cultura – Biblioteca Civica “G. Bedeschi”, Vicolo Marconi 6, Arzignano (VI)
Tel. 0444 476543 – Email biglietteria@comune.arzignano.vi.it

