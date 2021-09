12 artisti sul palco dell’Arena: da Madame a Mahmood per la valorizzazione della diversità

Aperol with Heroes – Together We Can torna per la seconda edizione – dopo quella dell’anno scorso – e raddoppia. Il festival che punta alla valorizzazione delle diversità va in scena per due date: il 17 e 18 settembre a partire dalle 20.30 dal vivo all’Arena di Verona e in streaming.



Sul palco 12 grandi artisti della scena musicale pop italiana contemporanea per 4 ore di musica live. Venerdì 17 settembre protagonisti saranno Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni; il giorno dopo toccherà ad Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

A muovere la manifestazione un progetto sociale molto importante: “Aperol with Heroes” vuole dare il via a Mission Diversity, il progetto realizzato da Music Innovation Hub – Impresa Sociale insieme alla rete internazionale Keychange e a PRS Foundation, powered by YouTube, con l’adesione di partner istituzionali ASviS, Italian Music Lab, UN – SDG Action Campaign e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

L’obiettivo è raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, a sostegno di tutte le forme di diversità, e promuovere la parità di genere in particolare dell’industria discografica e musicale. Tutto questo verrà realizzato attraverso la produzione di almeno 6 progetti artistici da tutto il mondo, che vedano come protagoniste donne e minoranze di genere non rappresentate.

Ma Heroes è anche l’occasione per far sentire la voce dei lavoratori dello spettacolo, ancora fermi causa pandemia. Di chiedere lo sblocco sulla questione della capienza. “Il nostro pensiero comune è una riapertura al 100% senza limitazioni – dicono in coro le tre agenzie di live coinvolte nella manifestazione Live Nation (Roberto De Luca), Friends and Partner (Ferdinando Salzano), Vivo Concerti (Clemente Zard)-.

Chiediamo che si torni a lavorare e che il Governo prenda una posizione entro la fine dell’anno. Concerti di prova come dice Franceschini? L’Europa è già piena di test”. (ANSA).