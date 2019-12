Cade lungo l’argine dell’Agno per colpa della brina

Ieri mattina alle 8.20 la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno per una donna scivolata sulla brina lungo l’argine dell’Agno, in Contrada Marchesini, dove stava camminando con i parenti lungo la pista ciclabile. La donna, M.T. 52 anni di Valdagno lamentava un trauma alla caviglia. I soccorritori l’ha raggiunta a piedi e imbarellata. La donna è stata poi portata in ospedale a Valdagno per accertamenti.