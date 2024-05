Adunata Alpini: scattano i divieti, si rischia la denuncia penale

Per garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell’Adunata Nazionale Alpini, il Comune di Vicenza, su richiesta della Questura, ha pubblicato un’ordinanza che disciplina il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, porcellana e lattine in tutto il territorio comunale.

Nel dettaglio, da giovedì 9 maggio fino alle 6 di lunedì 13 maggio, il consumo in tali contenitori potrà avvenire solamente all’interno dei locali o nei plateatici dove i clienti dovranno essere seduti.

I venditori ambulanti o gestori di strutture temporanee non potranno utilizzarli per la somministrazione e il consumo.

L’acquisto è comunque possibile ma i contenitori, chiusi o sigillati, potranno essere solamente trasportati dal luogo dell’acquisto fino al luogo privato di consumo. Sono vietati l’apertura e il consumo lungo la strada e l’abbandono.

Inoltre nell’area interessata dalla manifestazione sono vietati la detenzione e l’utilizzo di bombolette spray urticanti al peperoncino e di qualsiasi oggetto e materiale che possa mettere a rischio l’incolumità pubblica.

La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro; per violazioni di particolare gravità può scattare la denuncia penale.