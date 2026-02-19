VITTORIO BACHELET, 100 ANNI DALLA NASCITA: L’AZIONE CATTOLICA DI BASSANO ROSÀ CELEBRA L’ANNIVERSARIO

Il 20 febbraio 2026 ricorre il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e docente universitario, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. Per ricordarlo, l’Azione Cattolica di Bassano Rosà ha organizzato una serie di iniziative, tra cui la posa di una targa commemorativa e un convegno dedicato alla sua figura, alla sua vita di impegno civile e al contributo alla democrazia italiana.