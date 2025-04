“Visitate l’Italia!”, una conferenza racconta la nascita del turismo italiano

Come è nata l’immagine globale dell’Italia turistica? Quando – e come – si sono affermate le località che ancora oggi consideriamo iconiche? Domenica 13 aprile alle 16, nel salone del Palazzo delle Opere Sociali in piazza Duomo a Vicenza, va in scena un viaggio coloratissimo e affascinante alla scoperta di come, tra 1900 e 1950, si è costruito e poi diffuso l’immaginario turistico italiano. Un racconto visivo, storico e culturale affidato a due voci: Giovanni Villa, direttore di Palazzo Madama di Torino e co-curatore della mostra Visitate l’Italia! Promozione e pubblicità turistica 1900-1950, e Jacopo Bulgarini d’Elci, curatore del video di mostra, realizzato con materiali d’epoca. L’incontro sarà accompagnato da immagini, manifesti e filmati originali dagli anni ‘20 agli anni ‘50.

L’appuntamento è promosso da Non ho l’età, il grande mercato dell’antiquariato e del collezionismo che, in collaborazione con l’assessorato allo sviluppo economico e al territorio, anima Vicenza ogni seconda domenica del mese con espositori da tutta Italia e dall’estero. Un’iniziativa che, accanto alla qualità delle proposte antiquarie, desidera offrire al pubblico occasioni di approfondimento culturale e di scoperta.

La conferenza è un’occasione speciale per chi ama l’Italia e la sua storia, ma anche per chi è appassionato di comunicazione visiva, grafica, cinema d’archivio e pubblicità. A partire dalla mostra in corso a Palazzo Madama di Torino (visitabile fino al 25 agosto 2025), Visitate l’Italia! racconta un’epoca in cui la comunicazione turistica iniziava a prendere forma, diventando uno degli strumenti più potenti per costruire l’immagine del Paese.

Manifesti, dépliant e notiziari video raccontano come località allora poco conosciute siano diventate mete iconiche grazie al lavoro di artisti e grafici come Marcello Dudovich, Mario Puppo e Leopoldo Metlicovitz, che hanno saputo fondere eleganza, inventiva, colore e stile per rappresentare l’Italia come destinazione da sogno.

Un’occasione per immergersi tra antiquariato e memoria, per comprendere come si sia formata l’identità visiva del nostro Paese: come l’abbiamo conosciuta, e spesso ancora la immaginiamo oggi.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.Per consentire la realizzazione del Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, viale Roma, nel tratto da piazzale della Stazione al parcheggio Verdi, sarà chiuso come al solito alla circolazione veicolare.Per informazioni:

nonholetaeveneti@gmail.com