Villa Cordellina Lombardi polo culturale vicentino: presentato il calendario degli eventi 2025

Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore si conferma polo culturale di riferimento per il territorio, unendo arte, musica, tradizioni e cultura. La villa, sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, ospita ogni anno una vasta gamma di eventi che attraggono visitatori da tutta la regione.

Il calendario dei principali eventi in programma nel 2025 è stato presentato in occasione del Festival vicentino delle pro loco e delle bande musicali, appuntamento che ha aperto i cancelli della villa dando il via ad una stagione di cultura e turismo. Presenti il presidente della Provincia Andrea Nardin, i consiglieri provinciali con delega alla Cultura Maria Cristina Franco e al Turismo Francesco Enrico Gonzo.

Questi gli eventi principali in programma per il 2025:



9 e 23 aprile – Concerti di Primavera : quattro concerti (2 già fatti a marzo) nel salone del Tiepolo, organizzati dal Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

: quattro concerti (2 già fatti a marzo) nel salone del Tiepolo, organizzati dal Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 12 aprile – Festival della Gentilezza : una giornata dedicata al benessere dell’anima e del fisico, coinvolgendo 45 Comuni vicentini, scuole e associazioni

: una giornata dedicata al benessere dell’anima e del fisico, coinvolgendo 45 Comuni vicentini, scuole e associazioni 11 maggio – Angoli verdi nel cuore di Montecchio Maggiore : una passeggiata tra i giardini della villa, con degustazione di prodotti locali

: una passeggiata tra i giardini della villa, con degustazione di prodotti locali 25 maggio – Turismo diffuso : un evento inclusivo e accessibile con spettacoli, visite guidate e musica

: un evento inclusivo e accessibile con spettacoli, visite guidate e musica 20 giugno – Sinfonia d’estate : concerto annuale di inizio estate con oltre 1000 posti a sedere

: concerto annuale di inizio estate con oltre 1000 posti a sedere 8 luglio – PostoUnico : festival della musica, del teatro e della danza nei luoghi dell’arte

: festival della musica, del teatro e della danza nei luoghi dell’arte Settembre – Miss Provincia di Vicenza : Concorso di bellezza organizzato in collaborazione con TvA Vicenza e Il Giornale di Vicenza

: Concorso di bellezza organizzato in collaborazione con TvA Vicenza e Il Giornale di Vicenza Settembre – Vicentini sul Podio : celebrazione dei talenti sportivi vicentini distintisi a livello nazionale, europeo e mondiale

: celebrazione dei talenti sportivi vicentini distintisi a livello nazionale, europeo e mondiale Ottobre – Festival dell’Agricoltura: un festival che celebra la tradizione, l’innovazione e la sostenibilità del mondo rurale.

Di proprietà della Provincia di Vicenza, villa Cordellina Lombardi è una villa Settecentesca per la cui costruzione l’avvocato Carlo Cordellina volle i migliori artisti dell’epoca: l’architetto Giorgio Massari per la struttura, di evidente ispirazione palladiana, Giambattista Tiepolo per gli affreschi, Francesco e Antonio Bonazza per le sculture. “Il risultato -commenta Nardin- è un complesso monumentale di pregio che offre ampi spazi aperti e chiusi, un’architettura maestosa e giardini curati che offrono un ambiente capiente e suggestivo per una vasta gamma di eventi. Villa Cordellina è proprietà della Provincia di Vicenza, quindi dei vicentini, ed è doveroso che siano loro i primi utilizzatori, come luogo dove riunirsi e condividere esperienze culturali, sociali e ricreative.” La villa rappresenta un esempio di come il patrimonio storico possa essere valorizzato e reso vivo attraverso iniziative che promuovono la partecipazione e l’inclusione.

“Dal 1966, quando la Provincia ha acquisito la proprietà della villa, questo è un luogo di eventi istituzionali -spiega il consigliere Gonzo- ma sempre più si è aperta a iniziative di valorizzazione culturale e promozione turistica, con una particolare attenzione alle tradizioni locali e alle eccellenze del territorio. Ne sono esempio la seconda edizione del Festival vicentino delle pro loco e delle bande musicali e la prima edizione del Festival dell’Agricoltura, in programma per il prossimo ottobre.”

Tra le prossime iniziative più interessanti è in programma sabato 12 aprile il Festival della Gentilezza, ideato e voluto dalla consigliera Franco, che alla delega alla Cultura unisce quella alla Gentilezza. “Un’intera giornata organizzata con i 45 Comuni Gentili del vicentini, la rete più numerosa d’Italia. Ci saranno momenti di riflessione e di svago per comprendere quanto sia forte e positivo l’impatto della gentilezza sulla nostra salute fisica e mentale.”

Il salone del Tiepolo, completamente affrescato da Giambattista Tiepolo, è location per concerti, presentazioni di libri, incontri istituzionali. Le ampie sale dei rustici ben si prestano ad esposizioni e mostre d’arte, mentre lungo i portici l’intero territorio vicentino trova spazio per raccontarsi, per parlare di gentilezza, di prodotti tipici, di sostenibilità.

Dalla scalinata della villa scendono in settembre le più belle ragazze del vicentino, grazie a Miss Provincia, e gli atleti che portano Vicenza sui podi più alti del mondo, omaggiati da Vicentini sul Podio.

Stretta è la sinergia con Montecchio Maggiore, comune che ospita la villa, e con la locale Pro Loco che organizza percorsi guidati che comprendono anche i castelli di Giulietta e Romeo e le Priare. Rientrano in questa collaborazione gli eventi Turismo Diffuso e Angoli Verdi. Una più recente partnership con il Comune di Lonigo porta villa Cordellina nel circuito degli eventi estivi della rassegna PostoUnico.