Vicenza – Viale San Lazzaro, rafforzata la sicurezza: attivate tre nuove telecamere di videosorveglianza

È stato effettuato questa mattina il sopralluogo lungo viale San Lazzaro per la presentazione delle tre nuove telecamere installate a potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. All’incontro erano presenti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il comandante della polizia locale Massimo Parolin e il vice commissario Marco Corà.

Le nuove installazioni rientrano in un più ampio progetto di estensione della videosorveglianza nei quartieri cittadini. «Ci eravamo assunti un impegno concreto – ha spiegato il sindaco Possamai – per portare la videosorveglianza pubblica anche fuori dal centro storico. Dopo San Pio X, oggi interveniamo a San Lazzaro, con l’obiettivo di estendere progressivamente il sistema a tutti i quartieri della città. È un percorso che richiede tempo e investimenti importanti, ma la sicurezza è un bene primario che deve essere garantito a tutti».

L’intervento complessivo, che comprende anche le cinque telecamere recentemente installate nel quartiere San Pio X, ha un valore di circa 95 mila euro ed è finanziato grazie a fondi ministeriali ottenuti attraverso il bando per la sicurezza urbana 2024-2026. Le apparecchiature installate sono di tipologia diversa: telecamere fisse, orientabili di tipo “dome” e dispositivi con copertura a 360 gradi, collocati in punti strategici per il controllo del territorio.

Attualmente il sistema comunale di videosorveglianza conta 130 telecamere, tutte collegate alla centrale operativa della polizia locale e condivise con la Questura di Vicenza, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. A queste si aggiungono 12 dispositivi dedicati alla lettura delle targhe, posizionati lungo i principali assi viari della città.

Nel quartiere San Lazzaro, in particolare nell’area di fronte al supermercato Aldi, sono state installate tre telecamere: due fisse, orientate sui sensi di marcia, e una telecamera orientabile, a supporto del controllo e della prevenzione.