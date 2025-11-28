Vicenza – Viale Roma, proseguono i lavori che raddoppieranno l’area pedonale in porfido riducendo quella carrabile

Prosegue in viale Roma il grande intervento di riqualificazione urbana che porterà al raddoppio della superficie dedicata ai pedoni (sotto: le foto). L’opera, finanziata con 2.100.000 euro di fondi Pnrr, trasformerà il collegamento tra la stazione ferroviaria e porta Castello in un’ampia passeggiata in porfido, impreziosita da una fascia centrale in pietra bianca perfettamente allineata con l’arco di ingresso al Giardino Salvi. La conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2026.

Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali per verificare l’avanzamento del cantiere. «L’intervento – ha spiegato Spiller – ha il principale obiettivo di ridurre lo spazio riservato ai veicoli a favore di quello pedonale. La carreggiata è stata ridimensionata a 7 metri, mantenendo comunque due corsie, una per senso di marcia. La parte pedonale passa invece a quasi 14 metri di larghezza. Qui sta nascendo non solo uno spazio esteticamente molto bello, che collega una delle principali porte di accesso al centro storico con la stazione, ma anche un luogo adatto a mercati, manifestazioni e a diventare cuore di molti eventi della città».

Sul lato ovest i lavori sono ormai conclusi, ad eccezione di un breve tratto davanti all’ufficio postale dove sorgerà la nuova fermata dell’autobus. Sul fronte est il cantiere prosegue con l’obiettivo di chiudere l’intervento entro febbraio 2026.

Il progetto comprende anche il riposizionamento dei lampioni verso il margine carrabile, dopo un intervento di restauro ed efficientamento energetico che consentirà di ridurre i consumi e migliorare l’illuminazione del viale.

La rigenerazione di viale Roma rientra nella programmazione Pnrr – M5C2I2.1 Inclusione e coesione, “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Rigenerazione urbana e housing sociale”, CUP B37H21002790001.