VICENZA, UILCA RIUNISCE SINDACATO E ISTITUZIONI: NUOVE SFIDE TRA OCCUPAZIONE, SALUTE E SOSTENIBILITÀ

Si è svolto al Viest Hotel di Vicenza l’ottavo congresso territoriale di Uilca Vicenza, alla presenza di numerosi ospiti del mondo sindacale e delle istituzioni. I lavori sono stati aperti dal segretario generale Mirko Vigolo, che ha guidato un momento di confronto e approfondimento non solo sulle tematiche legate alla tutela del posto di lavoro, ma anche su questioni sempre più centrali come ambiente e salute.

Il congresso ha rappresentato l’occasione per fare il punto sul mandato appena concluso e delineare le linee d’azione future. Un percorso che ha visto il sindacato impegnato non soltanto nella difesa occupazionale, ma anche nella promozione di iniziative concrete a favore dell’ambiente, tra cui significativi progetti di piantumazione legati al tema dell’albero e della sostenibilità.

