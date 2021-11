Vicenza torna sul podio della Maratona di New York con Faniel: i complimenti di Zaia

Il bronzo alla maratona di New York del 29enne vicentino delle Fiamme Oro.

“Il bronzo della Maratona di New York è andato di nuovo a un vicentino come trentatré anni fa, quando se lo era aggiudicato Gelindo Bordin. Per il Veneto è un’occasione di festa, mi congratulo con Eyob Faniel per questa affermazione che fa onore alla nostra regione e ai valori dello sport”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per il maratoneta bassanese delle Fiamme Oro che ieri ha conquistato il prestigioso podio nell’importante appuntamento sportivo della Grande Mela.

“L’impegno che Eyob ha dimostrato nel conquistare questa affermazione – prosegue il Presidente – richiama il suo spessore umano. Prima ancora di una grande esperienza atletica è protagonista di una storia di riscatto e di integrazione virtuosa. È un grande personaggio oltre che un grande campione”.